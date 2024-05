Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda

O Corpus Christi é uma data religiosa na qual os católicos de todo o mundo celebram o corpo e o sangue de Jesus Cristo que, segundo a tradição religiosa, é materializado na eucaristia. As comemorações ocorrem sempre 60 dias depois da Páscoa, na segunda quinta-feira após o domingo de Pentecostes, que este no será no próximo dia 30.

A data, contudo, não é um feriado nacional, apesar de ser feriado em muitas cidades brasileiras. Por isso, é comum a confusão. Os feriados nacionais são os previstos na lei 662/1949:

1º de janeiro

21 de abril

1º de maio

7 de setembro

2 de novembro

15 de novembro

25 de dezembro

Há ainda a lei federal 6.802/1980, que declara feriado nacional o dia 12 de outubro, “para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil”.

Municípios podem determinar feriado na data

Contudo, uma terceira lei, a 9.093/1995, permite que municípios declarem em normas municipais até quatro feriados religiosos, incluído a Sexta-Feira da Paixão.

Em Fortaleza, a lei municipal 8.796/2003 estabelece os seguintes:

Dia de São José - 19 de março

Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza - 15 de agosto

Sexta-feira Santa – data móvel

Corpus Christi – data móvel

Ou seja, o dia de Corpus Christi é feriado na capital cearense.

Assim, cabe a cada município definir o mesmo na legislação local.

Estado só pode criar 1 feriado

A mesma lei que permite aos municípios a fixação de feriados religiosos, garante aos estados apenas a fixação da Data Magna. No Ceará, esse dia é celebrado em 25 de março.

O que os governos estaduais podem fazer é decretar pontos facultativos para o Corpus Christi, garantindo a prestação de serviços considerados essenciais.

O mesmo pode ser feito em órgãos e entidades da administração pública da União e dos estados ou dos municípios onde o Corpus Christi não é feriado.

