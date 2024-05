Veja 9 mensagens de Corpus Christi para enviar no feriado religioso em 2024

Sendo uma data de fortalecimento da fé e tradição, o Dia de Corpus Christi é uma celebração católica que varia anualmente, acontecendo sempre na quinta-feira da semana posterior ao que antes se chamava de Oitava de Pentecoste. Para a data, o Diário do Nordeste organizou uma lista com nove mensagens de Corpus Christi para enviar no feriado religioso deste ano.

O termo Corpus Christi vem do latim e significa Corpo de Cristo. No catolicismo, o nome faz referência ao Corpo de Cristo presente nas espécies eucarísticas do pão e do vinho consagrados.

A principal tradição ligada a Corpus Christi é a procissão eucarística pública. Com fiéis andando pelas ruas, as pessoas acompanham o sacerdote que conduz o Santíssimo Sacramento e confere algumas bênçãos ao longo dessa procissão.

Confira 9 mensagens de Corpus Christi