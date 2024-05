Cemaden emite alerta para Fortaleza e Caucaia sobre risco de inundações e movimentos de massa

Fortaleza e Caucaia estão entre os alertas de risco hidrológico e movimento de massa, conforme análise do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), publicados nessa quarta-feira (29). O aviso acontece em meio a chuvas intensas nas cidades.

Para a capital cearense há dois alertas diferentes: risco hidrológico no nível moderado e de movimento de massa no nível alto. Para Caucaia, na Região Metropolitana, o risco hidrológico é considerado moderado. Não há detalhamento de bairros e localidades, por exemplo.

A Defesa Civil de Fortaleza informou que, de 6h ao meio-dia desta quinta-feira (30), foram registradas quatro ocorrências na cidade: um alagamento, no Dias Macedo; uma inundação, na Lagoa Redonda; um risco de desabamento, no Quintino Cunha; e um desabamento, no Barroso, sem gravidade

"Em caso de qualquer risco, a DC de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender às demandas da população", completa.

O Cemaden monitora e avisa sobre desastres naturais, quando há condições de risco iminente de ocorrência de processos geodinâmicos, chamados movimento de massa, e hidrológicos, como inundação e/ou enxurrada.

Entre as 7h dessa quarta-feira e o mesmo período desta quinta (30), Fortaleza registrou 98 milímetros (mm) de chuva, enquanto Caucaia teve 65,8 mm. As precipitações foram intensas no Estado e principalmente no litoral. Maranguape teve 60 mm nas últimas 24 horas, Aquiraz, 57 mm, e Eusébio, 47 mm.

Veja também Ceará Chove nesta quinta-feira e Fortaleza registra chuvas de 98 mm; veja previsão para o feriadão Ceará Marmitas devolvem dignidade alimentar à população carente do CE: 'duas semanas comendo só feijão' Ceará Gavião-carijó e jiboia são resgatados pela Polícia Militar em Fortaleza e Sobral

Período de alerta

A intensidade da chuva foi alertada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu aviso amarelo, de “perigo potencial” pelas chuvas; e um laranja, de “perigo” pela força das precipitações.

Os avisos amarelo e laranja permanecem até 10h desta sexta-feira e afetam boa parte dos municípios cearenses.

Os riscos para estes dois avisos, como lista o Inmet, são os seguintes:

Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

Feriado e fim de semana chuvosos

O resto do feriado de Corpus Christi deve ser de céu nublado e chuva franca entre a tarde e à noite, após a forte precipitação desta manhã. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Legenda: Chuva intensa atinge a cidade desde a madrugada Foto: Kid Júnior

Legenda: Chuvas são previstas, pelo menos, até sábado Foto: Kid Júnior

Em todo o Ceará, o céu varia de nublado a parcialmente nublado, com possibilidade chuva na faixa litorânea, norte da Jaguaribana, Ibiapaba, Maciço de Baturité e porção norte do Sertão Central e Inhamuns. O Centro-Sul deve ter céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com chuvas isoladas e passageiras.

Nesta sexta-feira (31), o céu deve ficar variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea, norte da Jaguaribana, Ibiapaba, Maciço de Baturité e porção norte do Sertão Central e Inhamuns. Para o Centro-Sul, o céu varia de poucas nuvens a parcialmente nublado, com alta possibilidade de chuvas isoladas e passageiras.

Já no sábado (1°), o Ceará deve ter céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.