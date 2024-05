Chove nesta quinta-feira e Fortaleza registra chuvas de 98mm ; veja previsão para o feriadão

Céu “bonito para chover” é o cenário para boa parte dos cearenses nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, sendo a capital cearense o destaque com 98 milímetros (mm) de precipitações até o momento. A previsão do tempo aponta a possibilidade de chuvas, pelo menos, até sábado (1°).

Na sequência, Paracuru (48,2 mm), Pacatuba (41 mm) e São Gonçalo do Amarante (33,3), na Região Metropolitana de Fortaleza, aparecem entre as maiores chuvas. Os registros são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os registros de chuvas no Estado ainda são parciais com informações de 55 municípios e novos dados serão acrescentados ao longo do dia.

As maiores precipitações registradas até a atualização de 9h33 se concentram no Litoral do Pecém e no Litoral de Fortaleza. Confira o ranking com as 10 cidades onde mais choveu no período:

Fortaleza: 98 mm

Aquiraz: 57 mm

Paracuru: 48,2 mm

Pacatuba: 41 mm

São Gonçalo do Amarante: 33,3 mm

Maracanaú: 27 mm

Beberibe: 19 mm

Palmácia: 15,8 mm

Fortim: 15 mm

Cascavel: 9 mm

Forquilha: 8 mm

As precipitações durante o feriado já esperadas após aviso de chuvas intensas para Fortaleza e mais de 80 municípios cearenses, conforme publicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As chuvas acontecem por causa das áreas de instabilidade e devido aos efeitos da brisa marítima e terrestre, bem como à convecção local, que resulta da combinação de temperatura, umidade, vento e relevo, como analisa a Funceme.

Previsão do tempo

O feriadão não deve ser com o tradicional banho de mar para quem está na capital cearense: a previsão do tempo indica céu nublado com chuva de intensidade fraca a forte durante a manhã desta quinta (30). Entre a tarde e à noite, a chuva isolada deve ser fraca.

No Estado, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea, norte da Jaguaribana, Ibiapaba, Maciço de Baturité e porção norte do Sertão Central e Inhamuns. O Centro-Sul deve ter céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com chuvas isoladas e passageiras.

Já na sexta (31), o céu deve ficar variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea, norte da Jaguaribana, Ibiapaba, Maciço de Baturité e porção norte do Sertão Central e Inhamuns. Para o Centro-Sul, o céu varia de poucas nuvens a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuvas isoladas e passageiras.

O sábado (1°) deve ter céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.