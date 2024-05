Gavião-carijó e jiboia são resgatados pela Polícia Militar em Fortaleza e Sobral

A semana começou com operações de resgate de animais silvestres na Capital e no interior do Estado. Entre a terça-feira (28) e a quarta-feira (29), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgatou um gavião-carijó e uma jiboia, que corriam riscos em áreas urbanas.

Legenda: Filhote de gavião foi encontrado no Itaperi Foto: Divulgação/SSPDS

O primeiro resgate aconteceu no bairro Itaperi, em Fortaleza: um filhote de gavião-carijó que estava machucado e cercado por gatos. No momento, o pequeno está aos cuidados do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

Legenda: A cobra foi resgatada em uma rodovia Foto: Divulgação/SSPDS

Já a segunda operação ocorreu em Sobral, na CE 362, quando o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) encontrou uma jiboia com sinais de atropelamento. A cobra foi socorrida e encaminhada para o Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta (Uninta).

Veja também Ceará Homem de 53 anos morre após cair em fossa séptica em Caucaia Ceará Bombeiros resgatam enfermeiras presas em elevador de faculdade em Fortaleza

Como proceder ao encontrar animais silvestres

Apenas equipe especializadas devem fazer resgates de animais silvestres. Por isso, segundo o BPMA, é preciso manter distância e evitar alimentar ou interagir com o animal, que pode se assustar e se comportar de forma agressiva.

Ao encontrar um bichinho em situação de risco ou que cause perigo à comunidade, contate as autoridades competentes:

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)

Telefone: 193

Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA/PMCE)

Telefones: (85) 3101.3545 / 3101.3577

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA)

Telefones: (85) 3247.2630 / 190