Bombeiros resgatam enfermeiras presas em elevador de faculdade em Fortaleza

Quatro enfermeiras tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), após ficarem presas em um elevador. O incidente ocorreu no prédio da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado no bairro Centro, nessa sexta-feira (24).

De acordo com informações da corporação, as vítimas participavam de um evento na unidade acadêmica, quando acabaram ficando presas dentro do elevador, entre o primeiro andar e o térreo. O vigilante do prédio, então, solicitou o auxílio dos bombeiros, que chegaram ao local em apenas quatro minutos.

Para retirar as enfermeiras, a equipe desligou a chave de força do elevador, impedindo que ele subisse ou descesse enquanto o resgate era realizado. Em seguida, os profissionais utilizaram a chave da porta externa do equipamento, também chamada de chave triângulo, para abrir as portas.

O resgate foi bem-sucedido e as vítimas não apresentaram ferimentos. Os profissionais recomendaram que a área seja isolada e que uma equipe de assistência técnica realize manutenção no elevador.

ACIDENTES EM ELEVADOR

Para evitar incidentes envolvendo elevadores, ainda segundo o corpo de bombeiros, é necessário que os proprietários dos edifícios realizem manutenções preventivas regulares nos equipamentos, estando atentos às normas técnicas e orientações dos fabricantes.

Além disso, os usuários também devem respeitar a capacidade máxima de cada elevador e evitar ações que possam danificá-los, como pular ou forçar a abertura das portas.

No caso de indivíduos presos no elevador, a orientação dos agentes é manter a calma e seguir as recomendações abaixo: