Viatura da PM é 'engolida' pelo mar na Praia de Flecheiras; assista

Uma viatura da Polícia Militar foi "engolida" pelo mar na Praia de Flecheiras, na madrugada de sexta-feira (23). Segundo informações da Polícia Militar do Ceará, nenhum policial que estava no veículo ficou ferido.

Durante a manhã, com auxílio de uma retroescavadeira, a viatura foi removida do mar.

Veja retirada do veículo do mar:

Em vídeo divulgado nas redes sociais, um grupo de quatro homens aparece colocando as armações no veículo para retirada do mesmo da areia.

Segundo a Polícia Militar, um procedimento administrativo foi instaurado para investigar os fatos. O órgão não informou como o fato ocorreu.