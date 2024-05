Mulher trans é presa em BH suspeita de matar travesti em Fortaleza

Uma mulher trans, de 32 anos, foi presa preventivamente na última quarta-feira (22), em Belo Horizonte, Minas Gerais, suspeita de envolvimento na morte de uma travesti em Fortaleza, no Ceará, em novembro de 2020.

A vítima, identificada como Samylla Marry Windson, de 25 anos, foi baleada na avenida Beira Mar. À época, a reportagem do Diário do Nordeste noticiou que dois suspeitos de envolvimento no crime chegaram a ser capturados, mas foram liberados logo após prestarem depoimento.

Crime teria sido cometido por 'desentendimento'

De acordo com as investigações, conduzidas pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a suspeita e o companheiro dela são apontados como os executores do crime. A Polícia concluiu ainda que o homicídio teria sido cometido devido a um "desentendimento" entre a vítima e a suspeita.

A mulher foi presa em Belo Horizonte e, agora, está à disposição da Justiça.

Quem era a vítima?

Um amigo de Samylla informou ao Diário do Nordeste, à época do crime, que a vítima era proprietária de um salão de beleza em Fortaleza e que trabalhava, também, com performances para o público LGBTQIA+.

Postagens de amigos e parentes nas redes sociais ressaltaram que ela era alguém "caridosa" e "sonhadora".