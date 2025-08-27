Idoso de 82 anos é encontrado por vaqueiro em fazenda após três dias desaparecido
O vaqueiro o localizou deitado embaixo de uma árvore, descalço, mas fisicamente bem
Um idoso de 82 anos, não identificado formalmente, foi localizado na tarde desta quarta-feira (27), em uma fazenda localizada no distrito de Vila Bela, no município de Guaiúba, na Grande Fortaleza.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), ele havia desaparecido no último dia 24, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza.
O idoso foi encontrado por um vaqueiro, que o localizou deitado embaixo de uma árvore, descalço, mas fisicamente bem, de acordo com a pasta.
O vaqueiro identificou o senhor, colocou-o em um cavalo e o levou até a sede da fazenda. A equipe da Delegacia de Desaparecidos acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).
Uma viatura da Polícia Militar do Ceará, por sua vez, conduziu o idoso à sede da Delegacia de Desaparecidos, em Fortaleza, dando fim às buscas pelo idoso.
Ainda na tarde desta quarta-feira, a família reencontrou o senhor na Delegacia de Desaparecidos, pertencente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Fortaleza.
Veja também
O QUE FAZER SE ALGUÉM DESAPARECER?
Não é necessário espetar 24 horas para registrar o desaparecimento de um parente, orienta a SSPDS. O boletim de ocorrência pode ser realizado tanto presencialmente, quanto online, por meio da Delegacia Eletrônica.
Quando uma pessoa desaparece, a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Delegacia de Desaparecidos, adota um protocolo para produção de um banner com um telefone de contato e a foto do desaparecido.
Este material é enviado a vários órgãos públicos. Encontrou algum desaparecido? Ligue 190 ou (85) 3101-7474.