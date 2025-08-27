Homem suspeito de tentar matar adolescente grávida com chave de fenda é preso em Quixeramobim

Um homem de 39 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (27), por suspeita de tentativa de feminicídio contra uma adolescente grávida de 16 anos. No último domingo (24), a jovem foi internada após ser atingida por ele com golpes de chave de fenda em Quixeramobim, no Interior do Ceará.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil do Ceará no mesmo município. O homem estava foragido há três dias, mas tinha sido identificado pelo setor de inteligência, segundo a Delegacia de Quixeramobim.

Após a captura, o homem está à disposição da Justiça, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

Atendimento médico

Devido à agressão, a adolescente precisou ser socorrida e foi levada ao Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), onde segue internada.

Na terça-feira (26), a SSPDS havia informado que o crime estava sendo investigado como lesão corporal pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

"Na ocasião, uma vítima, ainda não identificada formalmente, foi lesionada com um objeto perfurocortante e socorrida para uma unidade hospitalar. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada para a ocorrência", informou a pasta, em nota.