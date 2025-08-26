Adolescente grávida é agredida com chave de fenda por namorado em Quixeramobim, no Ceará

Uma adolescente de 16 anos grávida foi internada após ser atingida com golpes de chave de fenda pelo namorado de 39 anos em Quixeramobim, no Interior do Ceará. O caso ocorreu no último domingo (24), de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a Delegacia de Quixeramobim, que apura o caso, o homem já foi identificado pelo setor de inteligência e está foragido. A unidade policial realiza diligências para capturar o suspeito.

A jovem foi socorrida e segue atualmente internada no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Lesão corporal

Conforme a SSPDS, o crime é investigado como lesão corporal pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

"Na ocasião, uma vítima, ainda não identificada formalmente, foi lesionada com um objeto perfurocortante e socorrida para uma unidade hospitalar. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada para a ocorrência", informou a pasta, em nota.