CGD mantém decisão que demitiu policial militar acusado de participar de assalto em Fortaleza

A demissão do soldado Iury Bonfim Ribeiro dos quadros da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi mantida pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD). Ele é acusado de participar de um assalto, no Bairro de Fátima, em Fortaleza.

O Conselho de Disciplina e Correição da CGD rejeitou o recurso da defesa de Iury Bonfim, por unanimidade dos votos. Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (22), o conjunto probatório do processo administrativo foi "suficiente para comprovar as transgressões disciplinares objetos da acusação" e os argumentos da defesa, "incapazes de modificar a decisão sancionatória".

Segundo o documento, o ex-PM ingressou com recurso contra a decisão da Controladoria "requerendo, em síntese, a declaração de não configurarão de transgressão disciplinar de natureza grave, afastando-se qualquer medida exclusória das fileiras da Polícia Militar do Estado do Ceará. Como pedido subsidiário, requereu a reforma da decisão para que seja aplicada sanção mais branda em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

A defesa de Iury Bonfim Ribeiro não foi localizada pela reportagem para comentar a decisão da CGD. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Demissão dos quadros da PMCE

A Controladoria Geral de Disciplina decidiu demitir Iury Bonfim Ribeiro dos quadros da Polícia Militar do Ceará no dia 28 de março deste ano, com a publicação no Diário Oficial de 14 de abril seguinte.

Conforme a decisão, "restou evidente que as provas nos autos foram suficientes para o convencimento da prática de transgressões disciplinares por parte do aconselhado, notadamente, pela transgressão compreendida como crime de receptação dolosa, tipificada no art. 180 do CPB".

O comportamento do militar, para a CGD, configurou "uma grave transgressão às normas e regulamentos que regem a conduta de um policial militar, demonstrando uma flagrante falta de ética profissional, integridade e a consequente incapacidade de permanecer na ativa da Polícia Militar do Estado do Ceará".

Na portaria de demissão do investigado, a Controladoria descreveu que Iury Bonfim foi flagrado por policiais, no dia 25 de janeiro de 2022, na posse de um veículo Jeep Renegade que tinha sido roubado em um assalto no bairro Montese, em Fortaleza, no dia 17 daquele mês.

O ex-policial militar teria utilizado o veículo roubado para dar apoio a comparsas em outro assalto, em frente a uma padaria, no Bairro de Fátima, também na capital, no dia 22 de janeiro de 2022.

Iury Bonfim também responde a processos na Justiça Estadual por deserção. Em janeiro de 2025, a Polícia Militar o considerou como desertor, em razão dele ter se ausentado por dois dias seguidos de trabalho, depois de passar um mês em Licença para Tratamento de Saúde (LTS).