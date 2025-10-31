Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

presos

Segurança

MP pede que dupla acusada de matar mulher em casa de massagem erótica vá a júri

O assassino e a mandante do crime são denunciados pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe.

Paulo Roberto Maciel* 25 de Outubro de 2025
Uma fotografia em preto e branco mostra a Igreja de Fátima em Fortaleza. A igreja tem uma arquitetura moderna com arcos curvados na fachada e uma torre sineira simples com uma cruz no topo. Uma grande rosário pendurado da torre é visível. O céu está nublado, e o primeiro plano é de um terreno com vegetação esparsa. Na parte inferior da foto, há uma legenda manuscrita que diz

Ceará

Igreja de Fátima completa 70 anos como referência religiosa, cultural e patrimonial de Fortaleza

Clarice Nascimento 13 de Agosto de 2025
imagem mostra rua do bairro guararapes com prédios de luxo

Opinião

Quais os 20 bairros mais ricos de Fortaleza? Guararapes lidera com renda média de R$ 14,7 mil

Levantamento do Ipece aponta concentração de rendimentos nas regionais dois, sete e doze em Fortaleza

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 05 de Agosto de 2025
Foto da frente de prédio residencial no bairro Fátima, em Fortaleza, onde aparecem viaturas dos bombeiros após combate ao fogo

Ceará

Incêndio atinge condomínio no Bairro de Fátima, em Fortaleza; não houve feridos

Andar ficou alagado, pois o sistema de "sprinklers" foi acionado com as chamas. Moradores foram retirados em segurança

Redação 16 de Maio de 2025
Na imagem, o altar do Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Ceará

Veja lista de missas no Dia de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza

Nesta terça-feira (13), a Igreja Católica celebra a primeira aparição da Virgem Maria em Portugal

Redação 13 de Maio de 2025
Imagem da Nossa Senhora de Fátima

Ceará

Veja lista de missas no Dia de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza e na Região Metropolitana

Nesta segunda-feira (13) a Igreja Católica celebra a primeira aparição da mãe de Jesus na Cova da Iria, em Portugal

Redação 12 de Maio de 2024
Atendimento médico

Ceará

Instituição católica Cruz da Vida oferece atendimento médico gratuito neste sábado (4) em Fortaleza

A programação acontece das 8h às 15h no Santuário Nossa Senhora de Fátima

Redação 03 de Maio de 2024
idoso que morreu em latrocínio em ônibus de Fortaleza

Segurança

Mulheres são presas por matar idoso durante assalto a ônibus em Fortaleza

O homem de 63 anos não resistiu aos ferimentos causados por uma faca e morreu dentro do coletivo

Redação 15 de Janeiro de 2024
Filhote resgatado de bueiro no bairro de Fátima

Ceará

Após ficar preso em bueiro, filhote de gato é resgatado e adotado por guarda municipal em Fortaleza

Agente teve que entrar em galeria de esgoto para resgatar o animal

Isabella Rifane* 21 de Dezembro de 2023
Viatura da Polícia Civil

Segurança

Corpo de adolescente de 14 anos é encontrado em saco de lixo na Av. Aguanambi, em Fortaleza

O cadáver apresentava sinais de violência

Redação 07 de Novembro de 2023
1 2 3