Após ficar preso em bueiro, filhote de gato é resgatado e adotado por guarda municipal em Fortaleza

Após ficar preso em um bueiro, um filhote de gato foi resgatado por uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza, no Bairro de Fátima. Apesar de ter começado com risco de tragédia, o episódio, ocorrido na noite da última segunda-feira (18), terminou com um final feliz para o animal, que foi adotado por uma das agentes.

Envolvida na operação, a guarda Irene Brandão revelou que o resgate ocorreu após a equipe, fora de expediente, notar uma intensa movimentação em torno de um bueiro. Preocupados, os profissionais conversaram com testemunhas e descobriram que um gato estava preso no local. O animal miava por ajuda desde o início da manhã.

Os agentes, então, acionaram o Corpo de Bombeiros para que a corporação pudesse realizar o resgate apropriado, mas tiveram que mudar os planos após começar a chover. “Só me passou a cena dele sendo arrastado pela chuva esgoto adentro”, contou Irene.

Notando que a tampa do bueiro estava solta, os profissionais decidiram abri-la e enviar alguém para resgatar o animal pessoalmente. A escolhida foi a agente Brandão, que precisou se esforçar para não cair no escoadouro profundo.

“Usamos a lanterna do celular para localizar o gatinho, mas não vimos nada. Só após o chamado universal de gatinhos: ‘pspspsps’, ele saiu da galeria miando muito, todo lambuzado”, narrou a guarda.

Por estar muito molhado, o filhote foi enrolado em jornais, doados pela dona de uma banca de revistas próxima, para se aquecer.

FINAL FELIZ

Após as fortes emoções, Irene não conseguiu se despedir do animal, decidindo adotá-lo. Já em casa, o filhote foi banhado e, mesmo sem apresentar ferimentos, permaneceu sendo observado de perto pela tutora, que ainda não conseguiu levá-lo ao veterinário por questões financeiras.

Apesar de estar há pouco tempo na residência, o gatinho já foi carinhosamente apelidado de Tedbinsky da Bocada, em referência à boca de lobo em que foi encontrado e a outro gato da casa, o Shibinsky. No lar, Tedbinsky conquistou não somente o coração da guarda, mas também o da cadela de Irene, que está amamentando o gato.

Aliviada com o sucesso do resgate, Brandão acredita que a presença da equipe de guarda no local não foi um mero fruto do acaso. “Paramos [no local] para um lanche, mas tivemos que esperar a lanchonete abrir devido a uma confraternização deles. Se não fosse isso, o desfecho seria outro. Tudo acontece por uma razão”, refletiu ela.

*Sob supervisão de Mariana Lazari.