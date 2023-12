Maria Alice e João Miguel estão entre os nomes mais registrados no Ceará em 2023; veja lista

No Ceará, os nomes mais registrados foram Maria Alice (1.053), Maria Cecília (911) e João Miguel (901). O levantamento está disponível para acesso no Portal da Transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).

Em 2022, Maria Alice e João Miguel também foram os nomes mais registrados no Estado.

Nos meninos, Gael caiu da 4ª posição para a 10ª. No geral, o top 10 de nomes mais comuns masculinos deste ano seguiu o mesmo de 2022, variando apenas a ordem.

Já em relação aos nomes femininos, houve a saída do nome Maria Eloá e Laura, e a entrada de Maitê e Maria Laura.

Veja também

10 nomes mais comuns no Ceará em 2023

Maria Alice Maria Cecília João Miguel Heitor Theo Ana Liz Maria Isis Arthur Miguel Gael

10 nomes femininos mais comuns no Ceará em 2023

Maria Alice Maria Cecília Ana Liz Maria Isis Maria Liz Maria Júlia Maria Helena Ana Laura Maria Clara Maitê

10 nomes masculinos mais comuns no Ceará em 2023