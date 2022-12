Maria Alice e João Miguel são os nomes mais registrados no CE em 2022; veja os mais comuns

Maria veio da devoção por Nossa Senhora. Alice, da avó materna. “E aí juntamos. Foi uma homenagem, e achamos bonito”, explica Rejane Bezerra, que trouxe a filha ao mundo em junho de 2022 – e a batizou com o nome feminino mais usado pelos cearenses neste ano.

Além dela, outras 1.243 Marias Alices foram registradas no Ceará em 2022, liderando a lista entre o gênero feminino pelo segundo ano consecutivo, segundo a Arpen - Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (veja todos os nomes abaixo).

Rejane Bezerra Mãe de Maria Alice Achamos um nome muito bonito, e chamamos ela de ‘Mariazinha’. Tomara que ela seja trabalhadora, honesta, decente que nem a minha avó, que era uma mulher honrada. E que seja feliz.

Já entre os meninos, o nome mais escolhido pelos pais no Ceará é o mesmo há 7 anos seguidos: João Miguel. De acordo com a Arpen, foram 946 certidões de nascimento emitidas com este batismo.

A associação destaca que há alguns padrões entre os nomes preferidos pelos cearenses: no geral, são influenciados por famosos ou pelos nomes que eles escolheram para os próprios filhos.

“Vivemos em um tempo de grande dinâmica social e muito influenciados pelas novas personalidades do mundo digital, que acabam ditando gostos e preferências dos brasileiros, e influenciando gostos e comportamentos”, diz Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen.

Outra forte marca entre os nomes mais registrados no Ceará são as referências bíblicas: Ravi, que significa “o Sol”; Noah, “Noé” em inglês; e Eloá, que significa “Deus”, crescem ano a ano no ranking estadual dos 50 nomes mais registrados, segundo a Arpen.

8 dos 10 nomes femininos mais registrados no Ceará são compostos e começam com “Maria”

10 nomes mais comuns no Ceará em 2022

Maria Alice João Miguel Maria Cecília Arthur Maria Isis Miguel Gael Heitor Theo Maria Liz

10 nomes femininos mais comuns no Ceará em 2022

Maria Alice Maria Cecília Maria Isis Maria Liz Maria Julia Ana Liz Maria Clara Maria Eloá Maria Helena Laura

10 nomes masculinos mais comuns no Ceará em 2022

João Miguel Arthur Miguel Gael Heitor Theo Samuel Ravi Enzo Gabriel Davi

Mudança de nome

Em 2022, foi sancionada a Lei Federal nº 14.382, que permite que qualquer pessoa com 18 anos ou mais de idade solicite a mudança do próprio nome sem precisar justificar o motivo. Além disso, recém-nascidos de até 15 dias já registrados também podem ter o nome mudado.

Até o primeiro semestre deste ano, era necessário ingressar com ação judicial para que a alteração do prenome fosse aceita, ainda que se tratasse de situações vexatórias ou de constrangimento pessoal.

A alteração sem motivo poderá ser feita no cartório apenas uma vez. Qualquer nova mudança dependerá de sentença judicial. O valor a ser pago por quem quiser mudar o prenome nos cartórios é de R$ 285, taxa tabelada que soma 5 procedimentos necessários, segundo a Arpen.

