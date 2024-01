Mulheres são presas por matar idoso durante assalto a ônibus em Fortaleza

Duas mulheres foram presas por suspeita de roubar e matar um idoso de 63 anos durante assalto em um ônibus no bairro Fátima, em Fortaleza. As suspeitas foram capturadas na madrugada desta segunda-feira (15), horas após o crime, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O coletivo trafegava pelo bairro quando as mulheres, uma de 20 e outra de 30 anos, anunciaram o assalto. Durante a abordagem criminosa, elas acabaram lesionando o idoso com uma faca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro do ônibus.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que apreendeu com elas uma mochila que continha roupas manchadas de sangue. Elas foram levadas ao 2º Distrito Policial (DP).

A dupla foi autuada em flagrante por latrocínio (roubo seguido de morte) e está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga se as mulheres participaram de outros crimes e se há mais pessoas envolvidas.