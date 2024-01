Quatro presos escalam muro e fogem da UPPOO II, em Itaitinga, na madrugada desta segunda-feira (15)

Quatro detentos da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), em Itaitinga (CE), fugiram na madrugada de segunda-feira (15). Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), eles deixaram o local às 4h.

Veja também

Os presos foram identificados sendo Marcos Vinícius Abreu de Lima, David Claudinho da Silva, Waldemar da Silva e Silva e Antônio Francisco Campelo da Silva.

Legenda: Detentos usaram uma corda artesanal conhecida como 'Teresa' para fugir da penitenciária Foto: VC Repórter

Conforme apuração do Diário do Nordeste, os detentos deixaram o local pulando um grande muro com o uso de uma "Teresa" — uma corda improvisada com uso de lençóis.

Até a publicação desta matéria, nenhum dos fugitivos foi recapturado pelas unidades policiais. As equipes da unidade prisional seguem realizando buscas e investigações com objetivo de retornar os detentos ao UPPOO II.

WhatsApp do Diário do Nordeste