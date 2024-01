Líder de facção apontado como organizador de tentativa de chacina na Barra do Ceará é preso

Quase uma semana após uma tentativa de chacina deixar dois mortos e 15 baleados na Barra do Ceará, em Fortaleza, operação da Polícia Militar em parceria com a Polícia Civil prendeu um líder de organização criminosa na Caucaia. Levy de França Bruno, 23 anos, que teria coordenado o ataque no Morro do Santiago, já era alvo de mandado de prisão.

Ele foi capturado no sábado (13), na comunidade do Pacheco, em posse de drogas e balança de precisão. A polícia também apreendeu seu aparelho celular como forma de subsidiar as investigações.

Na última terça-feira (9), outro homem envolvido no atentado foi preso: Cristiano de Lima Nunes, de 27 anos, conhecido como “Menino Rei”, foi encontrado no bairro Jardim Iracema. Ele tem antecedentes criminais por homicídio doloso, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo e corrupção de menor.

Atentado na Barra do Ceará

Naquele domingo (7), um grupo de mais de 110 pessoas participava de uma festa de aniversário, em via pública, quando foi atacado por suspeitos que supostamente pertenceriam a uma facção rival da atuante na região. Segundo testemunhas, o crime ocorreu por volta de 21h30. Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, os relatos são de que um veículo Chevrolet Prisma, de cor branca, passou pela rua durante os festejos, quando quatro ocupantes do automóvel desceram e começaram a atirar para todas as direções.

Pessoas que estavam na confraternização e saíram ilesas afirmaram à Polícia Civil que reconheceram até três suspeitos de participarem do ataque criminoso, pois já moraram na Barra do Ceará e saíram da região após uma facção de origem carioca dominar o território.

Os suspeitos seriam integrantes de uma facção cearense e teriam se mudado para o Parque Leblon, área onde o grupo criminoso domina, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foi lá no bairro de Caucaia que a Polícia prendeu João Breno de Araújo Paulino, de 26 anos, e apreendeu um adolescente de 16 anos, por suspeita de participar da tentativa de chacina.