Duas pessoas são mortas em tentativa de chacina na Barra do Ceará, em Fortaleza

Duas pessoas foram assassinadas e outras ficaram feridas, nesse domingo (7), durante uma tentativa de chacina registrada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Quinze pessoas ficaram feridas. As vítimas participavam de uma festa quando foram surpreendidas por membros de uma organização criminosa

Um homem foi preso e um adolescente apreendido, em Caucaia, por suspeita de envolvimento no crime. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) afirmou, nas redes sociais, que tomou conhecimento do caso na manhã desta segunda-feira (8) e determinou "ao secretário da Segurança Pública rigor absoluto nas investigações para elucidar este caso".

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os mortos são um homem de 34 anos e um adolescente de 17 anos que já respondia por ato infracional análogo à tentativa de roubo e porte ilegal de arma. O total de baleados foi atualizado no fim da manhã pela Pasta, que informou ainda ter apreendido, em diligências, um veículo e 20 munições.

Informações preliminares, apuradas no local pela reportagem do Diário do Nordeste, indicam que um grupo participava de uma celebração de aniversário, em via pública, quando foi atacado por suspeitos que supostamente pertenceriam a uma facção rival da atuante na região. Policiais estão em diligência no bairro na manhã desta segunda-feira (8).

Legenda: Agentes da Polícia Militar se concentram, na manhã desta segunda-feira (8), no bairro onde os homicídios foram registrados Foto: Thiago Gadelha

A SSPDS informou que a Polícia Militar atendeu o caso e prendeu João Breno de Araujo Paulino, de 26 anos, e apreendeu um adolescente de 16. O homem possui passagens pelos crimes de roubo e receptação, enquanto o jovem pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

As vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo enquanto estavam em uma via do bairro Barra do Ceará. Uma delas veio a óbito ainda no local, enquanto a segunda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Capturados na cidade de Caucaia, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde João Breno foi autuado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, corrupção de menor e associação criminosa. Já para o adolescente foi lavrado um ato infracional análogo aos crimes, exceto pela corrupção menor de idade. Com eles, os agentes de segurança apreenderam um automóvel que teria sido utilizado no crime e 20 munições.

Além da Polícia Militar, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência.