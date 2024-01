Polícia prende suspeito de espancar travesti até a morte no bairro Jacarecanga, em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará prendeu, na sexta-feira (5), um homem suspeito de feminicídio. Marcos Brandow Ribeiro, de 25 anos, teria espancado até a morte uma travesti, identificada como Laila Ketellen, de 23 anos, na última quarta-feira (3), no bairro Jacarecanga.

A vítima foi encontrada com sinais de violência em uma via pública, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em entrevista à TV Verdes Mares, uma amiga da travesti disse que a morte ocorreu momentos após ela brigar com um homem que seria seu ex-namorado. Os dois viviam em situação de rua.

Desde então, a Polícia Civil investigava o caso e realizava buscas pelo suspeito. Conforme a apuração, a morte de Laila foi provocada por um ferimento feito com um pedaço de vidro em meio à confusão.

Suspeito

Os investigadores também identificaram o ex-companheiro da vítima. Ele tem antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, furto e dano.

A Polícia Civil conseguiu localizar o suspeito e prendê-lo no bairro Carlito Pamplona. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante.