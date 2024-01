Uma travesti morreu espancada até a morte no bairro Jacareganga, em Fortaleza, nessa quarta-feira (3). O corpo de Laila Ketellen, 23, foi encontrado com sinais de violência em uma via pública, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a TV Verdes Mares, uma amiga da travesti disse que a morte ocorreu momentos após ela brigar com um homem que seria seu ex-namorado. Os dois vivem em situação de rua.

Um vídeo registrou o momento da briga. Laila aparece discutindo com o ex, que é catador de materiais recicláveis. Eles gritam um com o outro, e em dado momento, a travesti empurra o carro de reciclagem. O homem chega a pegar um pedaço de madeira e apontar para ela.

Briga antes de morte foi filmada:

Travesti de 23 anos é espancada até a morte no bairro Jacarecanga, em Fortaleza https://t.co/s0fjvQiFFU pic.twitter.com/mWMBkc1dJ8 — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 5, 2024

Investigação

Em nota, a SSPDS informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foi ao local do crime na noite de quarta para realizar os primeiros levantamentos.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também atenderam a ocorrência. A 4ª Delegacia do DHPP investiga o caso como homicídio.