Polícia Militar evita ‘rolezinho’ e apreende 38 motocicletas em Caucaia

Em operação realizada na manhã deste domingo (14), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) inibiu um evento conhecido popularmente com “rolezinho”. A ação ocorreu na CE-010, em Caucaia, e teve foco nas ações de motoqueiros que trafegavam de forma irregular. Como resultado, 38 motocicletas foram removidas e 48 autos de infração de trânsito foram lavrados.

Uma blitz barreira foi organizada por volta das 5h, na altura do km 39 da CE-010, com efetivo de policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e do Policiamento Ostensivo Geral do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM).

Durante a operação, os agentes realizaram abordagens preventivas. Os veículos retidos foram levados ao Depósito de Veículos Apreendidos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na Av. Juscelino Kubitschek, no bairro Passaré.

Foto: Reprodução/Polícia Militar do Ceará

O QUE SÃO OS ROLEZINHOS

Os chamados rolezinhos são organizados por meio das redes sociais e reúnem motociclistas que percorrem as ruas da cidade sem capacete, equilibrando o veículo em uma só roda e causando ruído acima do permitido, em vários momentos do ano.

Uma das páginas na internet que promovem o evento na capital cearense possui quase 30 mil seguidores e começou a compartilhar conteúdos em 2021.

"Convidamos todos os motoqueiros de Fortaleza para o rolê mais esperado do ano, logo após a ceia de Natal vamos ‘está’ divulgando a localização, proibido moto com escapamento original”, orienta uma publicação feita em 2022.

Entre as publicações, é comum a hashtag #244nãoécrime em referência ao Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro que define as infrações cometidas por motociclistas. Apesar de não ser crime, as condutas inadequadas podem avançar para situações mais graves e, também, a crimes.

