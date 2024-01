Dois suspeitos de esfaquear dona de loja em Juazeiro do Norte são presos; um é solto após audiência

Dois suspeitos de esfaquear a dona de uma loja, na tarde de sexta-feira (12), em Juazeiro do Norte, foram presos neste sábado (13). Conforme John Alencar, advogado de Laisa do Nascimento Andrade, de 26 anos, os homens são conhecidos como Marcelo Tattoo e Alemão. O mandante está foragido. A vítima segue internada na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital do Cariri.

De acordo com Alencar, em entrevista à repórter Patrícia Silva da TV Verdes Mares, Marcelo, que mora em Caririaçu, teve prisão em flagrante convertida a preventiva, após audiência de custódia. Já Alemão, que seria o intermediador do crime, foi solto após a audiência de custódia. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.

"Na audiência de custódia, o magistrado não homologou flagrante por entender que não tinha a situação de flagrância e colocou em liberdade, remitiu seu alvarar e soltou", revelou.

A defesa de Laisa teme que ocorra uma possível fuga do segundo suspeito. Conforme o advogado, há ainda um suspeito de envolvimento no crime foragido. Ele teria ajudado Marcelo a esfaquear Laisa.

"A gente lamenta, mas a gente confia na Justiça. É um meio que a gente tem que se apegar é a justiça. E esperar que a justiça seja feita. Ainda há condições do judiciário manter o Alemão custodiado", disse.

Ramon do Nascimento, irmão da vítima, lamentou a soltura de um dos suspeitos. "Esperamos que a justiça seja feita. Ainda não acabou, não foi solucionado, precisamos de apoio, precisamos de segurança. Nós que somos próximos queremos visita estendida. A gente tá muito surpreso com o que aconteceu", contou o cirurgião-dentista.

A família também informou que não sabia se ela vinha sendo ameaçada. "Sou muito próximo da minha irmã, eu cresci com ela. Ela nunca me falou isso", revelou.

O Diário do Nordeste buscou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social no início da manhã deste domingo (14) e não obtivemos resposta.

Motivação do crime

John Alencar informou que ainda não há explícito uma motivação concreta a respeito do crime. Apesar de muitas especulações surgirem sobre motivação e um suposto mandante do crime, o advogado da família ponderou que é preciso aguardar as investigações policiais apontarem, com prova, sobre a linha de atuação.

"A motivação em si, existem várias especulações, mas a nossa linha de atuação não tem muito. Vamos realmente aguardar as investigações", ponderou.

Laisa move um processo trabalhista que tramita em segredo de justiça contra um ex-empregador. A defesa não quis comentar se isso poderia ter relação com a tentativa de homicídio. "Eu não tenho nenhum conhecimento oficial disso ter sido a motivação da tentativa", afirmou.

Vítima segue na UTI

A mulher atacada segue intubada na UTI. Conforme o irmão da empresária, o estado continua grave, mas ela apresenta melhoras.

"Ela é muito forte, e ela está lutando muito. Ela reconhece a nossa voz, ela sabe que é a gente, ela pega a nossa mão, ela já consegue, ela já acompanha [a voz]", revelou.

O irmão da vítima ainda disse que não sente raiva dos suspeitos. Ele só deseja que sua irmã fique bem. "Eu só quero que minha irmã se recupere. Peço a todo mundo que continue rezando, orando. Estamos felizes com cada recuperação, cada pequeno passo dela.

Como o ataque ocorreu

Laisa do Nascimento Andrade, de 26 anos, é a dona de uma loja de roupas, no bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Ela foi abordada por dois homens que chegaram fingindo ser clientes. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, é possível ver um dos homens mexendo nas roupas do estabelecimento e pedindo informações à mulher enquanto o outro mexe no celular e, depois, deixa uma bolsa sobre a cadeira próxima ao balcão de atendimento.

Não se sabe ainda se eles anunciaram um assalto, mas, de repente, um deles tapa a boca da vítima e começa a feri-la com golpes de faca. Em nota enviada ao SVM, no sábado, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) classificou o crime como "tentativa de homicídio".

Nenhum pertence foi subtraído da loja.

*Com informações de Patrícia Silva ( TV Verdes Mares Cariri)