Dona de loja é esfaqueada por homens de Juazeiro do Norte e está em estado grave

Uma mulher foi esfaqueada em uma loja de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, no interior do Ceará, na tarde dessa sexta-feira (12). A vítima, de 26 anos, é a dona do estabelecimento. Ela foi abordada por dois homens que chegaram fingindo ser clientes. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

O Sistema Verdes Mares apurou que a vítima foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Regional do Cariri, onde, neste sábado (13), segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com as imagens, é possível ver um dos homens mexendo nas roupas do estabelecimento e pedindo informações à mulher enquanto o outro mexe no celular e, depois, deixa uma bolsa sobre a cadeira próxima ao balcão de atendimento.

Não se sabe ainda se eles anunciaram um assalto, mas, de repente, um deles tapa a boca da vítima e começa a feri-la com golpes de faca. Em nota enviada ao SVM, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) classificou o crime como "tentativa de homicídio" e informou que os suspeitos já foram identificados e estão sendo procurados pela Polícia.

Veja também

"Durante os trabalhos policiais na região, objetos que teriam sido utilizados no crime foram apreendidos por equipes das Polícias Civil e Militar. O caso está a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade que realiza oitivas para elucidar o fato", informou a pasta.

Pelo que se sabe, os criminosos não levaram nada da loja, que fica no bairro São Miguel.

Vítima tem loja há menos de um ano

O namorado da vítima, que não terá a identidade revelada, contou que ela abriu a loja em setembro do ano passado e que também vendia roupas por meio das redes sociais.