Jovem com bicicleta furtada foge da PM entrando no mar e é capturado em barco, em Fortaleza

Um jovem flagrado em posse de uma bicicleta furtada no bairro Mucuripe, em Fortaleza, foi preso após entrar no mar para tentar fugir de policiais nessa quinta-feira (11). O suspeito de 19 anos tentou se esconder em uma embarcação, mas foi capturado por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os bombeiros encaminharam o suspeito a uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que aguardava na praia, e ele recebeu voz de prisão em flagrante.

Yuri Santos Gonçalves Ribeiro já tinha antecedentes criminais por roubo e foi levado ao 2º Distrito Policial (2º DP), onde foi autuado por receptação.

A ação conjunta teve ainda apoio Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Veja também

Denúncia de furto

Conforme a SSPDS, o flagrante começou na tarde da quinta-feira, quando as forças de segurança receberam informações sobre um furto de bicicleta no bairro Mucuripe.

Por meio do videomonitoramento, o suspeito foi visto com o item subtraído, e operadores do Nuvid deram início à ocorrência. Ao perceber a presença do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da PMCE, Yuri correu para o mar.

O caso é investigado pelo 9º Distrito Policial (9º DP), que busca identificar se o jovem tem participação em outras práticas ilícitas na região do Mucuripe.