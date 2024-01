Suspeito de tentativa de assalto em duna de praia no Ceará é preso pela Polícia

Foi preso, na noite desta quinta-feira (11) um dos suspeitos de tentativa de assalto em duna da Praia do Cumbuco, na Região Metropolitana de Fortaleza. A ação ganhou repercussão após ser filmada por uma família de turistas que participava de um passeio de buggy.

Turistas que vieram de Santa Catarina pensaram que homens armados eram "encenação". Entenda: https://t.co/tQc6OXuYt5 pic.twitter.com/5HZABRh52X — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 11, 2024

Antônio Carlos Silva dos Santos, conhecido como Kekel, de 25 anos, já responde a 12 processos por crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídios. Ele foi preso em um imóvel em Caucaia por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A Polícia ainda procura o segundo suspeito de participação na tentativa de assalto, identificado como Francisco Jamerson Alves Barros, 23, o Xambinho ou Do Gueto. Mais detalhes sobre os trabalhos policiais serão divulgados em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (12).

O crime

O caso foi na manhã da última terça-feira (9). Os homens armados tentaram render e assaltar turistas que faziam um passeio de buggy nas dunas da praia do Cumbuco, conhecido destino turístico cearense, em Caucaia.

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, os suspeitos aparecem com arma em punho logo à frente do veículo, tentando parar os passageiros, mas o motorista do buggy acelera e eles seguem a viagem. Um segundo buggy que levava integrantes da mesma família foi alvo de tiros.

Segundo o turista que filmou o crime, o professor André Araújo, morador de Santa Catarina, o veículo atrás do dele levava o pai, a irmã e o cunhado, que perceberam a ação e se abaixaram para se proteger. O motorista de trás desviou para dentro da mata, e nessa manobra caiu o boné da minha irmã. Quando meu cunhado olhou para trás para ver o boné, ele viu o bandido se agachar. Nesse momento, ele abaixou minha irmã e ouviu dois disparos. O bugueiro foi realmente habilidoso e salvou a todos com certeza", relata o turista natural do Pará, mas morador do sul do País.

'Achei que era encenação', diz turista

André Araújo relatou ao Diário do Nordeste, nesta quinta-feira (11), ter pensado que a cena era uma "encenação".

"Só percebemos alguns segundos depois, quando vimos o bugueiro pegar o celular e tentar em contato com o buggy de trás que vinha meu pai, irmã e cunhado. De tão inimaginável que era essa possibilidade na nossa cabeça. Achei que era algo como a encenação do Beto Carrero ao qual a gente tá acostumado lá na nossa terra", conta.

Nas imagens do momento, gravadas pela esposa de André, é possível ouvir eles percebendo que poderiam ter sido assaltados. "Eles estavam com revólver, vocês viram?", questiona uma mulher. "Ah, não era encenação?", responde André. É possível também ouvir o bugueiro falando que vai ligar para a polícia.

