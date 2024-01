Homens armados tentam render e assaltar turistas durante passeio de buggy no Cumbuco; veja vídeo

Dois homens armados tentaram render e assaltar dois turistas que faziam um passeio de buggy nas dunas da praia do Cumbuco, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (9).

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, os suspeitos aparecem à mão armada logo à frente do veículo, tentando parar os passageiros, mas o motorista do buggy acelera e eles seguem a viagem em direção reta. Os suspeitos não chegaram a efetuar disparos e fugiram logo depois.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), apura as circunstâncias da tentativa de roubo. Segundo o órgão, as imagens de câmeras auxiliam os trabalhos policiais. Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico da Polícia Militar reforçam as ações de policiamento na região.

Ainda em nota, a Polícia Civil reiterou a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO) "para que possam ser repassadas mais informações sobre o fato. O BO pode ser registrado presencialmente na Deprotur, unidade especializada", reforça o órgão.