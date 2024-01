Fortaleza tem queda de 13,2% nas mortes por crimes violentos em 2023; CE registra mesmo dado de 2022

Fortaleza apresentou, em 2023, uma redução de 13,2% no número de mortes por Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), em comparação a 2022. Entre janeiro e dezembro de 2023, a Capital do Ceará registrou 738 mortes violentas, contra 850 registros em 2022. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (8) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo o levantamento, o Ceará apresentou empate em relação ao ano passado no indicador criminal, com o mesmo número de vítimas, 2.970, registrado tanto em 2023 quanto em 2022.

Os dados englobam homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais

RMF e Interior do Estado

Já na Região Metropolitana de Fortaleza, a Supesp informou que houve um aumento de 12,9%, com 878 de Crimes Violentos Letais e Intencionais, em 2023, em comparação com 778, em 2022.

Nos municípios do Interior Norte, os dados apontam que houve uma variação de 8,9% nos doze meses do ano passado, quando aconteceram 760 CVLIs, em comparação com 2022, quando foram registrados 698 crimes violentos.

O Interior Sul registrou uma redução de 7,8% em 2023, com 594 CVLIs entre janeiro e dezembro, contra 644 registros em 2022. Em relação ao mês de dezembro, a diminuição ficou em 7,5%, com 49 mortes violentas contra 53 em dezembro de 2022.

Estratégias de enfrentamento

Sobre o aumento dos Crimes Violentos Letais e Intencionais nessas regiões, o secretário Samuel Elânio detalhou as estratégias adotadas de inteligência, investigação e incremento do policiamento ostensivo.

"Temos ampliado as ações em conjunto com secretarias como a de Proteção Social, Direitos Humanos, Esporte, Juventude, das Mulheres, entre outras. Realizamos nos últimos 15 dias, com a presença do governador Elmano de Freitas e da vice-governadora Jade Romero, duas reuniões com diversas pastas para implementarmos diretrizes com esse foco de prevenção e de ocupação e aproximação da polícia com a comunidade”, afirmou o secretário.