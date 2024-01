Surgimento de nova facção criminosa no Ceará é investigado pela Secretaria da Segurança Pública

O surgimento de uma nova facção criminosa no Ceará está sendo investigado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A suposta organização, que já está na mira da inteligência das forças de segurança, tem origem no Rio de Janeiro e estaria em busca de estabelecer grupos em território cearense.

"Com relação a esse grupo criminoso, está sendo analisado tanto pelas inteligências da Polícia Civil, da Polícia Militar, e da própria Secretaria [da Segurança], se realmente procede isso", pontuou o secretário.

A informação foi dada durante entrevista coletiva pelo titular da SSPDS, Samuel Elânio, na tarde desta segunda-feira (8), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), onde foram repassadas informações sobre a tentativa de chacina que terminou com duas pessoas mortas e 15 baleadas na Barra do Ceará, em Fortaleza, no domingo (7).

O secretário disse, inclusive, que a suposta nova facção não está relacionada a esse episódio de violência. As vítimas participavam de uma festa de aniversário quando foram surpreendidas por membros de outro grupo criminoso.

Veja também

Facção estaria no Ceará há cerca de seis meses

A reportagem apurou com uma fonte ligada a uma das forças de segurança da SSPDS que a facção está aqui no Ceará há cerca de seis meses.

"Existem integrantes desse grupo em bairros de Fortaleza e também em municípios da Região Metropolitana. Além disso, membros da facção estão recebendo criminosos cearenses nas comunidades do Rio de Janeiro há algum tempo já", revelou a fonte.