Mulher é presa com 30g de maconha na barra da saia ao visitar irmão em penitenciária de Itaitinga

Uma mulher de 29 anos foi flagrada tentando entrar em uma unidade prisional de Itaitinga, no último sábado (6), com 30 gramas de maconha. A substância estava escondida na barra da saia de Suiane da Silva dos Santos, que visitaria o irmão, Antônio Sávio Silva dos Santos, na Penitenciária Agente Penitenciário Luciano Andrade de Lima (UP 1).

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a droga foi detectada pelo Body Scanner, que estava sendo operado, no dia, pela polícia penal plantonista.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia Metropolitana de Itaitinga para responder pelo crime. O irmão dela, Sávio, que já está preso, também foi autuado.

Droga seria para pagar dívida

Em seu depoimento à Polícia, Suiane alegou que recebeu uma mensagem anônima no WhatsApp informando que seu irmão estava pedindo para levar a droga até ele, para quitar uma "dívida" contraída na prisão.

A mulher afirmou ainda que a saia que estava usando no momento da visita não era sua e que havia recebido a peça de roupa exclusivamente para a entrega da substância. Ela também afirmou que nunca foi presa ou processada e que não faz parte de nenhuma organização criminosa. Sávio, por sua vez, confirmou que precisava pagar uma dívida de R$ 600 e que foi "forçado" a pedir a droga à irmã.