Chefe de grupo criminoso é preso em ação das Polícias do Ceará e do Pará

Um homem de 29 anos, suspeito de integrar um grupo criminoso com atuação no Ceará, foi preso em cumprimento de mandando de prisão preventiva da Polícia Civil cearense no Pará. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nesta terça-feira (9).

O investigado é suspeito de ter praticado diversos crimes de homicídio em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O preso foi identificado como Romário Alves de Sousa, também conhecido como Artilheiro. Ele foi capturado por agentes de segurança em posse de documento falso.

Investigações

As investigações foram coordenadas pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará, e contaram com apoio da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA).

Detalhes dos trabalhos policiais serão divulgados, nesta terça, em coletiva de imprensa, na sede da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do Ceará, em Fortaleza.