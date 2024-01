Três PMs são presos por suspeita de extorquir mulher ligada ao tráfico de drogas no Ceará

Três policiais militares foram presos em uma operação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), com apoio do Ministério Público do Ceará (MPCE), nesta sexta-feira (12), por suspeita de extorquirem uma mulher que havia sido detida por tráfico de drogas, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

"Com base na investigação, as extorsões iniciaram em 25 de dezembro de 2023, tendo como alvo uma mulher que recentemente havia sido presa por tráfico de drogas. Os agentes fizeram uma série de exigências de valores como condição para não forjarem flagrantes contra ela, além de ameaças", anunciou a CGD.

A CGD cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os três PMs - que não tiveram a identidade divulgada.

Durante o cumprimento dos mandados, dois dos PMs também receberam voz de prisão em flagrante, por estarem na posse de pequenas quantidades de drogas (crack, cocaína e maconha), simulacros de arma de fogo e munições ilegais. Balanças de precisão, embalagens plásticas, dinheiro e aparelhos celulares também foram apreendidos.

A operação foi realizada pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI), pela Coordenadoria do Grupo Tático de Atividade Correicional (COGTAC) e pela Coordenadoria de Inteligência (COINT) da CGD, com apoio do Ministério Público do Ceará.