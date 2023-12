‘Rolezinho’: entenda movimento de motociclistas e as infrações cometidas durante encontro

Após a ceia de Natal, e durante o sono de muitas famílias, centenas de motociclistas romperam o silêncio com buzinas e barulho do escapamento, em Fortaleza, no chamado “rolezinho”, na madrugada desse domingo (24). Entre manobras perigosas e tumulto, uma jovem de 18 anos foi baleada e perdeu a vida no bairro José Walter.

Os rolezinhos são organizados pelas redes sociais e reúnem motociclistas que percorrem as ruas da cidade sem capacete, equilibrando o veículo em uma só roda e causando ruído acima do permitido, em vários momentos do ano.

Moradores de bairros como José Walter, Dionísio Torres, Luciano Cavalcante e Papicu, por exemplo, foram surpreendidos com o barulho intenso do encontro de domingo. Outros estados, como Minas Gerais, também tiveram rolezinhos durante o Natal.

Em Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) deve “articular uma ação em conjunto com a Polícia para coibir esse tipo de prática”, como informou o órgão à reportagem.

Uma das páginas na internet que promovem o evento na capital cearense possui quase 30 mil seguidores e começou a compartilhar conteúdos em 2021. No último ano, inclusive, já foi feito convite para um evento similar.

"Convidamos todos os motoqueiros de Fortaleza para o rolê mais esperado do ano, logo após a ceia de Natal vamos ‘está’ divulgando a localização, proibido moto com escapamento original”, orienta uma publicação feita em 2022.

Entre as publicações, é comum a hashtag #244nãoécrime em referência ao Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro que define as infrações cometidas por motociclistas. Apesar de não ser crime, as condutas inadequadas podem avançar para situações mais graves e, também, a crimes.

Quais são as infrações identificadas em 'rolezinhos'

Barulho: se for constatada que a descarga dos veículos não possui silenciador, a infração é de natureza grave e a motocicleta será retida para regularização, além de aplicação de multa de R$ 195,23.

se for constatada que a descarga dos veículos não possui silenciador, a infração é de natureza grave e a motocicleta será retida para regularização, além de aplicação de multa de R$ 195,23. Buzina: caso seja usada de forma prolongada e sucessiva, de 22h às 6h da manhã, em locais e horários proibidos pela sinalização, a infração é de natureza leve, com aplicação de multa de R$ 88,38.

caso seja usada de forma prolongada e sucessiva, de 22h às 6h da manhã, em locais e horários proibidos pela sinalização, a infração é de natureza leve, com aplicação de multa de R$ 88,38. Manobra perigosa e disputa de corrida: ambas são gravíssimas, multiplicadas por 10 vezes e podem resultar ainda na remoção do veículo e suspensão do direito de dirigir.

ambas são gravíssimas, multiplicadas por 10 vezes e podem resultar ainda na remoção do veículo e suspensão do direito de dirigir. Pilotar sem placa: se o motorista for pego em uma fiscalização de trânsito conduzindo veículo sem placa, não comete um crime, mas está sujeito a uma infração gravíssima, cuja multa é de R$ 239,47.

se o motorista for pego em uma fiscalização de trânsito conduzindo veículo sem placa, não comete um crime, mas está sujeito a uma infração gravíssima, cuja multa é de R$ 239,47. Placa alterada: quem adulterar ou remover sinais identificadores de veículos, prática considerada crime, sejam de placas ou chassis, pode ter prisão de 4 a 8 anos.

Nas redes sociais, os registros também mostram manobras perigosas feitas com crianças na garupa. Neste caso, só transportar crianças menores de 10 anos é considerado infração gravíssima com previsão de multa e suspensão do direito de dirigir.

Por meio das redes sociais, os perfis também comentaram a morte da jovem identificada como Thauany Silva, de 18 anos, enquanto participava do rolezinho no José Walter. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ela foi atingida por disparos de arma de fogo.

“A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu a gravidade das lesões. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada e realizou diligências no local que auxiliarão na investigação”, detalhou a Secretaria.

Foto: Reprodução/Redes socias

Uma moradora do bairro Luciano Cavalcante, que não terá a identidade divulgada, presenciou a movimentação intensa na Avenida Washington Soares, por volta de 1h30, quando voltava da casa de uma familiar.

"Eu abri a cortina de vidro e o barulho ficou muito maior, as pessoas se juntaram para fazer essa motociata. Fui pesquisar nas redes sociais e vi que tinha acontecido a mesma coisa um dia antes no Rio e em outras cidades", completa.

A moradora chegou a pensar na relação do movimento com política, como já havia presenciado durante o dia e com identificação, ou com organizações criminosas. Por ter sido rápido, não chegou a fazer denúncia.

Legenda: Participantes cobrem a placa para evitar aplicação e multas Foto: Reprodução/Redes sociais

"Quando eu cheguei na varanda eles estavam começando a passar aqui na frente e vi muita moto, vi que alguns estavam com o escapamento adulterado, dava um papoco que parecia uma bomba, fiquei chocada com a quantidade de moto", acrescenta.

Motociclistas levados a delegacias

Na madrugada do Natal, pelo menos, 9 pessoas foram levadas a delegacias devido à direção perigosa, conforme a Secretaria da Segurança. Não foi detalhado se todos os casos estão ligados aos chamados rolezinhos.

Um motociclista trafegando em uma moto com a placa suprimida, no bairro Itaperi, foi abordado pela polícia. No bairro Aeroporto, uma pessoa sem capacete e numa moto sem placa também foi interceptado e autuado nos Artigos 230 e 181 do Código de Trânsito.

No Meireles, outro indivíduo que estava em motocicleta com placa adulterada foi levado por uma equipe do Comando de Policiamento Turístico. Já no Jóquei Clube, 2 motos com sinais de adulteração e placa adulterada foram apreendidas.

No São João do Tauape, uma motocicleta com queixa de roubo foi recuperada por uma equipe do 22º Distrito Policial. Os suspeitos se evadiram e não foram detidos, já a moto foi levada ao 2º Distrito Policial, conforme a SSPDS.

No Maracanaú, na Região Metropolitana, uma dupla em uma moto foi capturada por direção perigosa. Os suspeitos foram apresentados na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuada em inquérito policial.

Em Beberibe, a Polícia Militar apreendeu duas motos – uma sem placa e outra com a numeração coberta por adesivos – o que resultou na captura dos dois condutores, que foram autuados em procedimento na Delegacia Plantonista de Aracati.

Como denunciar

A AMC informou que não recebeu nenhuma denúncia sobre o rolezinho feito durante o Natal de Fortaleza, mas que as ocorrências podem ser registradas pelo telefone 190. Além disso, a Secretaria da Segurança possui outros canais de denúncia.

Já a SSPDS informou que O Disque-Denúncia pode ser acionado pelo telefone 181 e o WhatsApp da Secretaria funciona no (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.