Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Justiça determina cumprimento da sentença que condenou Cabo Sabino por participação em motim de PMs

O ex-policial militar foi condenado pelo crime de motim de 2020, que é ilegal no Código Penal Militar. Ele foi expulso da corporação em 2021.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Segurança
Foto de policiais em palanque na sede de batalhão da PM no Ceará durante motim em 2020.
Legenda: Cabo Sabino era visto diariamente na sede do 18º BPM, durante o motim.
Foto: José Leomar.

A Justiça Estadual determinou o início do cumprimento da pena que condenou o ex-policial militar Flávio Alves Sabino, o Cabo Sabino, por participação no motim de agentes de segurança no Ceará, em 2020. O ex-deputado federal foi condenado em 2024 a mais de 9 anos de prisão, mas ainda não começou o cumprimento, pois, nos últimos anos, o processo estava em fase de recursos, que agora foram esgotados.

A decisão foi proferida no último sábado (23) pelo juiz Roberto Soares Bulcão, da Vara da Auditoria Militar do Estado do Ceará. O último recurso possível foi negado em setembro de 2025, e o trânsito em julgado ocorreu em 4 de novembro do mesmo ano. 

De acordo com documentos aos quais o Diário do Nordeste obteve acesso, a nova pena a ser cumprida pelo ex-PM é de quatro anos em regime aberto, pelo crime de motim. Inicialmente, ele havia sido sentenciado também pelos crimes de aliciação para motim e revolta e incitamento, mas os crimes prescreveram, o que não quer dizer que ele foi inocentado. 

A defesa do ex-policial interpôs recursos que chegaram até as últimas instâncias, no Superior Tribunal de Justiça (STF) e no Supremo Tribunal Federal (STF), mas sem sucesso. 

O primeiro recurso foi o de apelação, logo após a sentença condenatória, em 8 de maio de 2024, no qual foi pedida a incompetência da Justiça Militar para julgar militares da reserva e nulidade por quebra da cadeia de custódia, além de insuficiência de evidências.

A reportagem procurou a defesa do ex-militar, feita por advogados da Associação das Praças Militares do Estado do Ceará (Aspra Ceará) para comentar a decisão, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto. 

Veja também

teaser image
Segurança

25 PMs foram expulsos da Corporação pela CGD por participação em motim; 118 foram absolvidos

teaser image
Segurança

Cabo Sabino é expulso da Polícia Militar do Ceará por liderar motim

Expulsão da PM 

O ex-agente de segurança foi expulso da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em dezembro de 2021, após decisão da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD). 

Apesar de a expulsão só ter sido publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 2 de dezembro, Cabo Sabino se adiantou e disse que a comissão que julgou o processo administrativo contra ela havia decidido expulsá-lo em outubro daquele ano

"Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso só Deus pode tirar de mim, não cabe aos homens", publicou à época, citando o Apóstolo Paulo. 

Até 2023, 25 PMs tinham sido expulsos da PMCE pela CGD, por participações no motim. A primeira demissão ocorreu em junho de 2021, a respeito de um soldado, "que aderiu ao movimento grevista". 

Acusado de liderar motim 

Cabo Sabino foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelos fatos ocorridos entre 18 de fevereiro e 1.º de março de 2020, quando a segurança pública cearense foi marcada por um motim. De acordo com a denúncia, ele teria atuado como mentor e coautor na liderança de um movimento de insubordinação envolvendo agentes públicos militares.

A mobilização teria se concentrado principalmente no 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM), no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, que serviu de ponto de apoio para simpatizantes e integrantes do movimento.

Ele era visto diariamente na sede do 18º BPM e subia em palanques. O motim, segundo apurações, se expandiu para pelo menos 13 batalhões, tanto na capital cearense quanto em outras regiões do Ceará.

Sabino teria exercido papel central na articulação do movimento, utilizando sua condição de ex-deputado para divulgar a paralisação por meio de canais com grande alcance entre os militares.

O ex-militar também respondeu por acusações de publicação ou crítica indevida, descumprimento de normas legais e falta de lealdade. No entanto, foi absolvido dessas imputações: nos do

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de policiais em palanque na sede de batalhão da PM no Ceará durante motim em 2020.
Segurança

Justiça determina cumprimento da sentença que condenou Cabo Sabino por participação em motim de PMs

O ex-policial militar foi condenado pelo crime de motim de 2020, que é ilegal no Código Penal Militar. Ele foi expulso da corporação em 2021.

Matheus Facundo
Há 26 minutos
Criança de 1 ano é salva de engasgo por equipe da PRF em Itaitinga
Segurança

Criança de 1 ano é salva de engasgo por equipe da PRF em Itaitinga

Menino foi levado ao posto policial pela mãe e o companheiro dela.

Redação
Há 1 hora
Foto de viatura da PMCE para ilustrar matéria sobre homem preso em bar de fortaleza após chamar clientes de ‘urubu’ e ‘macaco’ .
Segurança

Homem é preso em bar de Fortaleza após chamar clientes de ‘urubu’ e ‘macaco’

Suspeito já responde por disparo de arma de fogo e foi autuado por discriminação racial e ameaça.

Bergson Araujo Costa
25 de Maio de 2026
policial da policia civil do ceará entrando em viatura da policia civil do ceara
Segurança

Ceará registra média de cinco capturas por dia contra membros de facções

O estado contabilizou um aumento de 21,4% nas capturas em flagrante ou mandado por organização criminosa, durante o primeiro quadrimestre de 2026.

Geovana Almeida*
25 de Maio de 2026
capa com crianças de costas em uma comunidade crcada por símbolos para ilustrar matéria sobre Narcocultura Digital onde facções criminosas invadem as redes sociais.
Segurança

Emojis, símbolos e poder: como as facções expandiram a disputa para o mundo digital

Com uma linguagem voltada para o público jovem, o crime organizado estabeleceu um novo método de propagação e domínio, conhecido como 'Narcocultura Digital'.

Geovana Almeida* e Gabriel Bezerra*
25 de Maio de 2026
Jovem com fones de ouvido observando bando a frente para ilustrar matéria sobre narcocultura digital onde organizações criminosas encomendam hinos de facção.
Segurança

‘Hinos de facção’: criminosos do CE encomendam músicas que podem chegar a R$ 50 mil

Uma fonte sigilosa revelou ao Diário do Nordeste detalhes sobre o mercado clandestino que financia e impulsiona funks ligados ao crime organizado no Ceará.

Geovana Almeida* e Gabriel Bezerra*
25 de Maio de 2026
Suspeito de furto de joias em três bairros é preso em Fortaleza com auxílio de drone
Segurança

Suspeito de furto de joias em três bairros é preso em Fortaleza com auxílio de drone

O homem de 33 anos, apontado como especialista em roubo de joias, se escondeu no buraco de um terreno, no bairro Bonsucesso.

Redação
25 de Maio de 2026
Montagem de fotos em que a primeira é uma captura de tela de uma câmera de segurança que flagrou o atropelamento de um grupo de pessoas no Cariri. A segunda foto é o suspeito do atropelamento, preso, virado de costas na frente de viatura da Polícia Civil.
Segurança

Homem que atropelou grupo de propósito e matou servidor em saída de bar no CE se escondeu em caixa d'água

Em audiência de custódia nesse sábado (23), ele teve a prisão convertida em preventiva.

Matheus Facundo
24 de Maio de 2026
Foto de policial militar do Ceará que morreu em acidente de trânsito.
Segurança

Policial militar morre após colisão entre moto e carro na BR-020, em Caucaia

O PM estava na moto que atingiu a lateral de um carro na manhã deste domingo.

Redação
24 de Maio de 2026
Foto de viatura para ilustrar matéria sobre ‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela segunda vez em 2026.
Segurança

‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela segunda vez em 2026

A primeira ocorrência desse tipo em 2026 foi no dia 31 de março.

Bergson Araujo Costa
23 de Maio de 2026
Mão de criança com lápis, escrevendo em livro, em sala de aula. Ao fundo, silhuetas de outros alunos.
Segurança

Professor é investigado por crimes de violência sexual contra estudantes no Ceará

Abusos teriam ocorrido ao longo de 2025 dentro de escola municipal no Interior do Estado.

Redação
23 de Maio de 2026
Foto de homem preso por matar servidor atropelado após discussão em bar no Ceará.
Segurança

Homem é preso por matar servidor atropelado após discussão em bar no Ceará

O homem já conta com antecedentes criminais por quatro crimes de lesão corporal dolosa.

Bergson Araujo Costa
23 de Maio de 2026
mulher morta pelo marido em Fortaleza
Segurança

Homem carregava bíblia e disse querer conversar antes de matar ex-companheira em Fortaleza

Na noite do crime, a vítima estava na casa de uma amiga, participando de um momento de oração.

Bergson Araujo Costa
23 de Maio de 2026
Movimentação de viaturas da PM e ambulância chamou atenção da população no bairro.
Segurança

PM de folga é baleado durante ação criminosa no Conjunto Esperança

Policiais localizaram a motocicleta utilizada na ação criminosa e identificaram um dos suspeitos envolvidos.

Redação
23 de Maio de 2026
Fotografia em plano detalhado com foco seletivo que retrata uma situação de violência ou abuso. No canto inferior esquerdo, em primeiro plano e com nitidez, a mão forte de um adulto segura firmemente pelo pulso o braço esquerdo de uma criança. Ao fundo, ligeiramente desfoada, a criança — que aparenta ser um menino de cabelos escuros e veste camiseta branca e bermuda rosa — está encolhida no chão. Ela estende a mão direita aberta em direção à câmera, em um gesto defensivo de
Segurança

Idoso é denunciado por estupro contra cinco netos em Carnaubal, no CE

Homem utilizava arma de fogo e coação psicológica para silenciar as vítimas.

Redação
23 de Maio de 2026
Na época do crime, ela tentou enganar médicos sobre a causa do ferimento da criança, que tinha 5 anos de idade.
Segurança

Mãe condenada após filho ter órgão genital decepado pelo padrasto é presa em Canindé

Mulher foi condenada a nove anos e quatro meses de detenção.

Redação
23 de Maio de 2026
Homem foi detido pela Guarda Municipal e levado para procedimento na DCA.
Segurança

Adolescente denuncia importunação à Guarda e suspeito é preso ao aparecer para buscá-la

Suspeito foi detido ao comparecer ao local acreditando que iria apenas buscar a jovem em base móvel no bairro Dionísio Torres.

Redação
23 de Maio de 2026
Montagem de fotos que mostra mãe de santo que foi alvo de golpe com seu nome e foto.
Segurança

Perfis fakes usam nome de mãe de santo de Fortaleza com 1,5 milhão de seguidores para pedir Pix

Vítimas que não aceitam pagar pelas falsas simpatias e trabalhos são ameaçadas.

Matheus Facundo
23 de Maio de 2026
foto da fachada da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.
Segurança

Adolescente de 16 anos é morto em intervenção policial em Juazeiro do Norte

Ação tinha como alvo um suposto ponto de venda de entorpecentes.

Redação
22 de Maio de 2026
Foto de um dos seis suspeitos presos entrega de armas e drogas por drones em presídios do Ceará.
Segurança

Quem são os cinco presos por entrega de armas e drogas com drones em presídios do CE

Três alvos já se encontravam recolhidos no sistema prisional.

Redação
22 de Maio de 2026