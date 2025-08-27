Homem é preso em Acopiara suspeito de ameaça e tortura contra a mãe, e maus-tratos a animais

Um homem de 49 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em Acopiara, no interior do Estado, suspeito dos crimes de maus-tratos a animais, ameaça e violência psicológica contra mulher. Ele foi localizado em um sítio na zona rural do Município, na tarde dessa terça-feira (26), e detido por meio de mandado de prisão preventiva.

Segundo apuração da TV Verdes Mares Cariri, o homem era temido na comunidade após constantes ameaças aos moradores, além de ser apontado como autor da morte de uma vaca a golpes de faca.

Tortura e ameaça

Além disso, ele é suspeito de violência psicológica contra a própria mãe, que chegou a ser torturada e ameaçada de morte para que não denunciasse o filho à polícia.

Diante da gravidade dos relatos, o homem virou alvo de inquérito da PCCE, que decidiu representar pela sua prisão preventiva. Após ser detido, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Acopiara, onde foi efetivado o cumprimento do mandado, e em seguida foi colocado à disposição da Justiça.