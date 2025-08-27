Diário do Nordeste
PF deflagra operação contra fraudes em precatórios no DF e em SP; R$ 57 milhões são bloqueados

Mandados foram cumpridos nesta quarta-feira (27)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:54)
País
Foto da Polícia Federal atuando na operação Predatorius II
Legenda: Polícia Federal apontou que a investigação teve início em 2024
Foto: reprodução/Polícia Federal

A Polícia Federal cumpriu mandados no Distrito Federal e em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (27), em operação que investiga fraudes em levantamentos de precatórios judiciais nos dois locais. A quantia de R$ 57 milhões dos investigados foi bloqueada durante a operação, batizada Predatorius II.

Segundo a instituição, as apurações começaram por conta de uma comunicação com a área de segurança da Caixa Econômica, em 2024. Na época, a prisão em flagrante de um advogado e de um sacador foi realizada no momento em que os dois tentavam retirar um precatório de R$ 57 milhões com uma procuração falsa.

A Polícia Federal ainda apontou que o esquema utilizava procurações públicas falsas lavradas em cartório para saques pelos fraudadores.

Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão preventiva, foram cumpridos durante as ações da PF. 

