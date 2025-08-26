Cadela salva tartaruga em praia de Santa Catarina e viraliza nas redes sociais

Uma cadela salvou uma tartaruga que estava com dificuldade para subir à superfície e respirar. O caso inusitado que aconteceu na Praia da Armação, na cidade de Penha, em Santa Catarina, e chamou atenção neste fim de semana.

O momento foi narrado pelo tutor da cadela em uma publicação nas redes sociais "dela". "Notei, no mar, uma criatura com dificuldade para nadar e respirar e, sem hesitar, me lancei ao auxílio. [...] Era uma jovem tartaruga marinha, animal protegido, em perigo de extinção. Meu dono não entendeu de imediato que eu só estava pedindo para ele chamar ajuda", escreveu ele em tom descontraído, como se fosse a própria companheira de estimação.

Após o resgate, o tutor acionou uma equipe da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), e o animal marinho foi levado pelos técnicos para receber os cuidados necessários.

A ação foi elogiada pelo perfil Profissão Guarda-Vidas, que destacou a atitude do tutor de ficar "ao lado do animal o tempo todo" e de ter prestado atenção à situação e acionado a equipe certa. "Atitude de respeito pela vida marinha", parabenizou.

Acidente

No mesmo dia do ato heroico, a cadela Bibi sofreu um acidente e machucou a pata.

"Salvando por um lado e precisando de salvamento por outro. Tive um acidente com lesão na última sexta, mesmo dia que resgatei minha amiga tartaruga, e vou precisar ficar vários dias de repouso. É muito triste não poder nadar. Por sorte, foi apenas um susto", explicou o tutor do cão, mais uma vez como se fosse ele.