Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Filho de Gugu decide voltar a morar no Brasil e iniciar carreira como apresentador

João Augusto Liberato começa com projeto digital para ganhar experiência, mas sonha em migrar para a televisão no futuro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
João Augusto Liberato sentado diante de cenário de pedras e mar. ele veste camisa preta e sorri.
Legenda: João Augusto Liberato irá dar início a carreira de apresentador no Brasil
Foto: Reprodução/Instagram

João Augusto Liberato tomou uma decisão que marca um novo capítulo na vida dele: voltar a morar no Brasil para dar início à carreira de apresentador. Filho mais velho de Gugu Liberato, ele pretende seguir os passos do pai, mas escolheu começar a trajetória no universo digital.

Nos últimos dias, João virou notícia após trocar beijos com Cariúcha em uma festa promovida por João Silva, filho de Faustão.

Formado em Administração de Empresas e Comunicação nos Estados Unidos, João desembarcou no Brasil nos últimos dias e deve permanecer nos próximos três meses para estruturar um projeto de estreia. “Vim para cá para formar um time e poder dar início a um projeto muito especial para mim. Não queria dar muito spoiler, mas envolve as mídias digitais. Tenho muitas ideias, quero começar a gravar e por isso que vim para cá”, revelou.

Veja também

teaser image
Verso

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara, aos 71 anos

teaser image
É Hit

Jovem traída em show de Nattan agradece apoio após vídeo viralizar

teaser image
É Hit

Conheça Talita Mel e saiba como nasceu a música 'Melzinho'

O jovem voltou de forma independente, já que a mãe, Rose Miriam, e as irmãs gêmeas, Sofia e Marina, de 21 anos, permanecem morando em solo americano. “Minha mãe gosta de morar lá, minhas irmãs fazem faculdade lá. Vou vir sozinho, porque quero tocar minha carreira. Todas as minhas coisas estão aqui no Brasil”, afirmou, destacando que pretende se estabelecer em São Paulo.

Mais solto do que em participações anteriores na TV, como no “Domingão com Huck”, em 2023, e no “Altas Horas”, em 2024, João Augusto explica como vem se preparando para encarar o desafio das câmeras: “Sou uma pessoa muito tímida, como meu pai também era. Mas percebo que com a prática vou me soltando. Comecei a fazer várias gravações para mim mesmo, para ir treinando, e isso tem me ajudado bastante". 

Apesar de iniciar nas plataformas digitais, o objetivo final é claro: conquistar espaço na televisão. "A internet hoje é muito forte, mas acredito que a televisão ainda tem uma força enorme e vai durar muitos anos. Seria incrível poder estar nesse universo no futuro. Tenho certeza de que quero honrar o legado do meu pai e seguir essa mesma paixão”, declarou.

Como inspiração, além de Gugu, ele cita outros apresentadores como Silvio Santos, Faustão, Celso Portiolli e Ratinho. “Assisto muito aos vídeos do meu pai também. Tudo isso me traz ainda mais vontade de fazer a mesma coisa”.

Assuntos Relacionados
João Augusto Liberato sentado diante de cenário de pedras e mar. ele veste camisa preta e sorri.
Zoeira

Filho de Gugu decide voltar a morar no Brasil e iniciar carreira como apresentador

João Augusto Liberato começa com projeto digital para ganhar experiência, mas sonha em migrar para a televisão no futuro

Redação
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Dinah e Otávio meditam na floresta.

A. Seraphim
Há 2 horas
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem.

A. Seraphim
Há 2 horas
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro.

A. Seraphim
Há 2 horas
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.

A. Seraphim
Há 2 horas
Marina postou fotos do bichinho e pediu que os seguidores compartilhem as imagens
Zoeira

Marina Ruy Barbosa faz apelo após gato desaparecer: 'Preciso de ajuda'

A atriz tem 4 gatinhos, e João, de 10 anos, desapareceu no sábado (23)

Redação
Há 2 horas
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
Lil Nas X é preso acusado de quatro crimes e deixa prisão após pagar fiança de R$ 400 mil
Zoeira

Lil Nas X é preso acusado de quatro crimes e deixa prisão após pagar fiança de R$ 400 mil

Cantor foi pego vagando pelas ruas de Los Angeles na quinta-feira passada

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem do filme Donnie Darko, que está em uma lista de filmes cult que resistiram com o tempo
Zoeira

Esses filmes cult resistiram ao tempo e continuam influenciando gerações inteiras

Lista foi organizada pelo Diário do Nordeste