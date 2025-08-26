Filho de Gugu decide voltar a morar no Brasil e iniciar carreira como apresentador

João Augusto Liberato tomou uma decisão que marca um novo capítulo na vida dele: voltar a morar no Brasil para dar início à carreira de apresentador. Filho mais velho de Gugu Liberato, ele pretende seguir os passos do pai, mas escolheu começar a trajetória no universo digital.

Nos últimos dias, João virou notícia após trocar beijos com Cariúcha em uma festa promovida por João Silva, filho de Faustão.

Formado em Administração de Empresas e Comunicação nos Estados Unidos, João desembarcou no Brasil nos últimos dias e deve permanecer nos próximos três meses para estruturar um projeto de estreia. “Vim para cá para formar um time e poder dar início a um projeto muito especial para mim. Não queria dar muito spoiler, mas envolve as mídias digitais. Tenho muitas ideias, quero começar a gravar e por isso que vim para cá”, revelou.

O jovem voltou de forma independente, já que a mãe, Rose Miriam, e as irmãs gêmeas, Sofia e Marina, de 21 anos, permanecem morando em solo americano. “Minha mãe gosta de morar lá, minhas irmãs fazem faculdade lá. Vou vir sozinho, porque quero tocar minha carreira. Todas as minhas coisas estão aqui no Brasil”, afirmou, destacando que pretende se estabelecer em São Paulo.

Mais solto do que em participações anteriores na TV, como no “Domingão com Huck”, em 2023, e no “Altas Horas”, em 2024, João Augusto explica como vem se preparando para encarar o desafio das câmeras: “Sou uma pessoa muito tímida, como meu pai também era. Mas percebo que com a prática vou me soltando. Comecei a fazer várias gravações para mim mesmo, para ir treinando, e isso tem me ajudado bastante".

Apesar de iniciar nas plataformas digitais, o objetivo final é claro: conquistar espaço na televisão. "A internet hoje é muito forte, mas acredito que a televisão ainda tem uma força enorme e vai durar muitos anos. Seria incrível poder estar nesse universo no futuro. Tenho certeza de que quero honrar o legado do meu pai e seguir essa mesma paixão”, declarou.

Como inspiração, além de Gugu, ele cita outros apresentadores como Silvio Santos, Faustão, Celso Portiolli e Ratinho. “Assisto muito aos vídeos do meu pai também. Tudo isso me traz ainda mais vontade de fazer a mesma coisa”.