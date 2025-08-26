Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara, aos 71 anos

Artista estava internado desde junho para tratar quadro de pneumonia e insuficiência renal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:33)
Verso
Mestre Damasceno recebe a Ordem do Mérito Cultural, no Palácio Gustavo Capanema
Legenda: Mestre Damasceno havia sido diagnostica com câncer em metástase no pulmão, fígado e rins
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O cantor e compositor Mestre Damasceno morreu, aos 71 anos, na madrugada desta terça-feira (26), em Belém. A morte, que ocorreu no Dia Municipal do Carimbó, foi confirmada pelos familiares do artista, e o Estado do Pará, além do governador Helder Barbalho, decretou luto oficial. 

Damasceno Gregório dos Santos estava internado em Belém desde o último dia 22 de junho, no Hospital Ophyr Loyola. No local, tratava um quadro de pneumonia e insuficiência renal na Unidade de Terapia Intensiva.

O artista havia sido diagnosticado, ainda em junho deste ano, com câncer em estado de metástase no pulmão, fígado e rins. 

Em maio, um mês antes, o artista marajoara recebeu uma Ordem do Mérito Cultural, mais alta honraria do Ministério da Cultura, que reconhece personalidades responsáveis por contribuir de forma significativa para a cultura no Brasil.

"Figura essencial da cultura paraense e amazônica, Mestre Damasceno deixa um legado de saberes, histórias e ensinamentos que marcaram a vida de todos que tiveram a honra de conviver com ele", diz a nota oficial publicada no perfil do artista.

Saiba quem foi Mestre Damasceno

Damasceno nasceu na Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra, e se tornou ícone da cultura marajoara. Ao todo, o artista coleciona mais de 400 composições autorais e possui seis álbuns gravados. 

Veja também

teaser image
Verso

Luis Fernando Verissimo: Novo boletim médico indica que estado de saúde do escritor ainda é grave

teaser image
Verso

Corpo de cartunista Jaguar será velado no Rio nesta segunda-feira (25)

Além da referência musical, ele também é o criador do "Búfalo-Bumbá de Salvaterra", manifestação que mistura teatro popular, cultura quilombola e elementos amazônicos

A Ordem de Mérito Cultural, inclusive, não foi a única homenagem recebida nos últimos tempos. Mestre Damasceno também foi lembrado na 8ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, conhecido pela celebração da cultura regional em Belém. 

Assuntos Relacionados
Mestre Damasceno recebe a Ordem do Mérito Cultural, no Palácio Gustavo Capanema
Verso

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara, aos 71 anos

Artista estava internado desde junho para tratar quadro de pneumonia e insuficiência renal

Redação
Há 38 minutos
Na imagem, o casal de idosos Zoraide Diniz e Márlio Pelosi durante cerimônia de casamento em Fortaleza
Diego Barbosa

Casal de idosos se conhece no pilates, namora, casa e celebra o amor: ‘A vida começa aos 80’

Zoraide Diniz e Márlio Pelosi compartilham a mesma altura, tipo sanguíneo e até número de sapato; nos acasos da vida, perceberam que precisavam se conhecer para que a felicidade virasse rotina

Diego Barbosa
Há 1 hora
O cartunista Jaguar estava internado no hospital Copa D'Or
Verso

Corpo de cartunista Jaguar será velado no Rio nesta segunda-feira (25)

Ele faleceu após um quadro de infecção respiratória, que evoluiu para complicações renais

Redação
25 de Agosto de 2025
Seuab e a gatinha Lucy ilustram vídeo de lo-fi nordestino
Verso

‘Lo-fi nordestino’: artista do interior do Ceará se destaca ao unir sons relaxantes, xote e forró

Músicas de Seuab têm inspiração em ritmos e paisagens do Nordeste e já foram elogiadas por artistas como Lucas Silveira, WIU e Xamã

Ana Beatriz Caldas
25 de Agosto de 2025
Gero Camilo celebra seu primeiro Kikito no ano em que completa em 25 anos de carreira
Verso

Cearense Gero Camilo é premiado como melhor ator no Festival de Gramado pelo filme ‘Papagaios’

Pelo segundo ano consecutivo, o festival reconhece a atuação de um cearense no cinema

Diego Benevides*
25 de Agosto de 2025
Carioca nascido em 29 de fevereiro de 1932, Jaguar começou a carreira desenhando para revista 'Manchete'
Verso

Morre Jaguar, cartunista que marcou a resistência à ditadura com o jornal 'O Pasquim', aos 93 anos

Jaguar foi um dos fundadores do jornal carioca que revolucionou a imprensa brasileira

Redação
24 de Agosto de 2025
Na imagem, homem presenteia mulher com café na cama, em alusão ao
Maria Camila Moura

'Tratamento de Princesa': forma de cuidado ou prisão invisível?

Trend #PrincessTreatment disseminada nas redes socias soa quase banal, mas pode ser campo de disputa simbólica

Maria Camila Moura
24 de Agosto de 2025
Na imagem, arara de roupas com peças da nova coleção primavera-verão da Renner
Elaine Quinderé

Tendências de moda para primavera-verão prometem muita brasilidade

No último domingo (17), a Renner lançou a nova coleção de primavera-verão com tudo que representa o Brasil: frescor, ginga e Taís Araújo

Redação
24 de Agosto de 2025
Luis Fernando Verissimo em foto posada. Ele veste uma camisa social branca
Verso

Luis Fernando Verissimo: Novo boletim médico indica que estado de saúde do escritor ainda é grave

Ele está internado desde o última dia 11 de agosto em um hospital de Porto Alegre

Redação
23 de Agosto de 2025
Imagem de um restaurante em container com ambiente ao ar livre iluminado à noite, com céu estrelado ao fundo, integrando design moderno e sustentável.
Silvero Pereira

Cultura também é política pública de habitação

Teatro Contêiner Mungunzá é exemplo de ocupação cultural

Silvero Pereira
23 de Agosto de 2025
Produções sul-coreanas serão exibidas de graça no Cineteatro São Luiz
Verso

Festival de Cinema Coreano chega a Fortaleza com exibições gratuitas no Cineteatro São Luiz

KOFF - Festival de Cinema Coreano apresenta filmes coreanos que vão além do k-drama e do cinema de autor

João Gabriel Tréz
23 de Agosto de 2025
Imagem do escritor Luis Fernando Verissimo que continua em estado grave, segundo boletim médico
Verso

Estado de saúde de Luis Fernando Verissimo continua grave, segundo boletim médico

Escritor está internado desde o dia 11 de agosto

Redação
22 de Agosto de 2025
Cenas de Turma da Mônica na HBO Max e Discovery Kids
Mylena Gadelha

Novos episódios de 'Turma da Mônica' serão lançados até o fim de 2025; veja detalhes

Após 4 anos de hiato, a série animada dos personagens estreou novos episódios, mas ainda mais está por vir

Mylena Gadelha
22 de Agosto de 2025
Café Comércio ocupa casarão histórico do Centro de Fortaleza
Verso

Café Comércio: o que a ocupação de casarão histórico no Centro de Fortaleza ensina sobre patrimônio

João Gabriel Tréz
22 de Agosto de 2025
Boneco criado pela Estrela para uma campanha da Caixa foi 'rebatizado' neste ano
Verso

Nem Labubu, nem ‘Lafufu’: conheça o ‘Tribufu’, boneco dos anos 90 que foi resgatado e viralizou

Boneco da Estrela saiu de linha há décadas e foi ‘rebatizado’ por dono de loja de Fortaleza; conheça história do brinquedo

Ana Beatriz Caldas
21 de Agosto de 2025
Equipe do longa-metragem pernambucano “O Último Azul”, que estreia ainda este mês em circuito comercial
Verso

‘O Último Azul’, ‘Nó’ e ‘Papagaios’ evidenciam a potência do cinema autoral brasileiro em Gramado

Primeiros longas-metragens exibidos no Festival de Gramado arrebatam a plateia com propostas autênticas e profundamente brasileiras

Diego Benevides*
20 de Agosto de 2025
For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero está marcado no calendário cultural de Fortaleza
Verso

Festival For Rainbow traz programação gratuita de cinema, shows, literatura e mais ao Dragão do Mar

Com exibição de 61 filmes, shows especiais, lançamentos de livros, oficinas e espetáculo teatral, 19ª edição do festival ocorre entre 22 e 29 de agosto no Dragão do Mar

João Gabriel Tréz
20 de Agosto de 2025
Imagem do escritor Luis Fernando Veríssimo
Verso

Escritor Luis Fernando Verissimo segue internado na UTI em Porto Alegre

Hospital informou que escritor está em estado grave

Redação e Agência Brasil
19 de Agosto de 2025
Compositor Michael Sullivan na redação do Sistema Verdes Mares
Verso

Dono de hits 'Me Dê Motivo' e 'Deslizes', Michael Sullivan realiza oficinas gratuitas em Fortaleza

Compositor tem mais de 2 mil composições gravadas

João Lima Neto
18 de Agosto de 2025
Foto de rosto do ator Terence Stamp
Verso

Morre o ator Terence Stamp, que interpretou General Zod de Superman, aos 87 anos

Britânico é reconhecido por fazer vilão na adaptação dos quadrinhos para o cinema e uma mulher trans em Priscilla – A Rainha do Deserto

Redação
17 de Agosto de 2025