Luis Fernando Verissimo: Novo boletim médico indica que estado de saúde do escritor ainda é grave

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue com a saúde em estado grave, segundo um novo boletim médico divulgado neste sábado (23). O escritor está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde o último dia 11 de agosto.

Conforme a unidade de saúde, Verissimo está recebendo cuidados intensivos. Ele deu entrada com um quadro de pneumonia e a situação foi se agravando.

O escritor tem um longo histórico de problemas de saúde. Ele já tratou um câncer na mandíbula, em 2020, e sobreviveu — mas com sequelas — a um AVC isquêmico, além de ter mal de Parkinson e problemas no coração.

Quem é Luis Fernando Verissimo?

O cronista nasceu em Porto Alegre, cidade onde mora atualmente. No próximo mês, Verissimo completa 89 anos.

O escritor é autor de mais de 80 livros, entre eles O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e Clube dos Anjos.

Verissimo vive com a esposa, Lúcia, e o filho caçula do casal, Pedro, na casa da família no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O imóvel é o mesmo onde moraram seus pais, o escritor Erico Verissimo e a esposa Mafalda.