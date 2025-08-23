Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Luis Fernando Verissimo: Novo boletim médico indica que estado de saúde do escritor ainda é grave

Ele está internado desde o última dia 11 de agosto em um hospital de Porto Alegre

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Luis Fernando Verissimo em foto posada. Ele veste uma camisa social branca
Legenda: O escritor está internado há mais de uma semana
Foto: Lindomar Cruz/Agência Brasil

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue com a saúde em estado grave, segundo um novo boletim médico divulgado neste sábado (23). O escritor está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde o último dia 11 de agosto.

Conforme a unidade de saúde, Verissimo está recebendo cuidados intensivos. Ele deu entrada com um quadro de pneumonia e a situação foi se agravando.

O escritor tem um longo histórico de problemas de saúde. Ele já tratou um câncer na mandíbula, em 2020, e sobreviveu — mas com sequelas — a um AVC isquêmico, além de ter mal de Parkinson e problemas no coração.

Quem é Luis Fernando Verissimo?

O cronista nasceu em Porto Alegre, cidade onde mora atualmente. No próximo mês, Verissimo completa 89 anos.

O escritor é autor de mais de 80 livros, entre eles O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e Clube dos Anjos.  

Verissimo vive com a esposa, Lúcia, e o filho caçula do casal, Pedro, na casa da família no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O imóvel é o mesmo onde moraram seus pais, o escritor Erico Verissimo e a esposa Mafalda.

Assuntos Relacionados
Luis Fernando Verissimo em foto posada. Ele veste uma camisa social branca
Verso

Luis Fernando Verissimo: Novo boletim médico indica que estado de saúde do escritor ainda é grave

Ele está internado desde o última dia 11 de agosto em um hospital de Porto Alegre

Redação
Há 32 minutos
Imagem de um restaurante em container com ambiente ao ar livre iluminado à noite, com céu estrelado ao fundo, integrando design moderno e sustentável.
Silvero Pereira

Cultura também é política pública de habitação

Teatro Contêiner Mungunzá é exemplo de ocupação cultural

Silvero Pereira
Há 2 horas
Produções sul-coreanas serão exibidas de graça no Cineteatro São Luiz
Verso

Festival de Cinema Coreano chega a Fortaleza com exibições gratuitas no Cineteatro São Luiz

KOFF - Festival de Cinema Coreano apresenta filmes coreanos que vão além do k-drama e do cinema de autor

João Gabriel Tréz
23 de Agosto de 2025
Imagem do escritor Luis Fernando Verissimo que continua em estado grave, segundo boletim médico
Verso

Estado de saúde de Luis Fernando Verissimo continua grave, segundo boletim médico

Escritor está internado desde o dia 11 de agosto

Redação
22 de Agosto de 2025
Cenas de Turma da Mônica na HBO Max e Discovery Kids
Mylena Gadelha

Novos episódios de 'Turma da Mônica' serão lançados até o fim de 2025; veja detalhes

Após 4 anos de hiato, a série animada dos personagens estreou novos episódios, mas ainda mais está por vir

Mylena Gadelha
22 de Agosto de 2025
Café Comércio ocupa casarão histórico do Centro de Fortaleza
Verso

Café Comércio: o que a ocupação de casarão histórico no Centro de Fortaleza ensina sobre patrimônio

João Gabriel Tréz
22 de Agosto de 2025
Boneco criado pela Estrela para uma campanha da Caixa foi 'rebatizado' neste ano
Verso

Nem Labubu, nem ‘Lafufu’: conheça o ‘Tribufu’, boneco dos anos 90 que foi resgatado e viralizou

Boneco da Estrela saiu de linha há décadas e foi ‘rebatizado’ por dono de loja de Fortaleza; conheça história do brinquedo

Ana Beatriz Caldas
21 de Agosto de 2025
Equipe do longa-metragem pernambucano “O Último Azul”, que estreia ainda este mês em circuito comercial
Verso

‘O Último Azul’, ‘Nó’ e ‘Papagaios’ evidenciam a potência do cinema autoral brasileiro em Gramado

Primeiros longas-metragens exibidos no Festival de Gramado arrebatam a plateia com propostas autênticas e profundamente brasileiras

Diego Benevides*
20 de Agosto de 2025
For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero está marcado no calendário cultural de Fortaleza
Verso

Festival For Rainbow traz programação gratuita de cinema, shows, literatura e mais ao Dragão do Mar

Com exibição de 61 filmes, shows especiais, lançamentos de livros, oficinas e espetáculo teatral, 19ª edição do festival ocorre entre 22 e 29 de agosto no Dragão do Mar

João Gabriel Tréz
20 de Agosto de 2025
Imagem do escritor Luis Fernando Veríssimo
Verso

Escritor Luis Fernando Verissimo segue internado na UTI em Porto Alegre

Hospital informou que escritor está em estado grave

Redação e Agência Brasil
19 de Agosto de 2025
Compositor Michael Sullivan na redação do Sistema Verdes Mares
Verso

Dono de hits 'Me Dê Motivo' e 'Deslizes', Michael Sullivan realiza oficinas gratuitas em Fortaleza

Compositor tem mais de 2 mil composições gravadas

João Lima Neto
18 de Agosto de 2025
Foto de rosto do ator Terence Stamp
Verso

Morre o ator Terence Stamp, que interpretou General Zod de Superman, aos 87 anos

Britânico é reconhecido por fazer vilão na adaptação dos quadrinhos para o cinema e uma mulher trans em Priscilla – A Rainha do Deserto

Redação
17 de Agosto de 2025
Luis Fernando Veríssimo é um homem idoso de cabelos grisalhos e óculos, vestindo camisa social clara, sentado com as mãos cruzadas. Ao fundo, há uma imagem com flores e uma estrutura arquitetônica moderna, provavelmente em um estúdio ou ambiente de entrevista.
Verso

Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de Porto Alegre; estado de saúde é grave

O escritor já passou por um AVC, além de ter laudo de Parkinson e problemas cardíacos

Redação
17 de Agosto de 2025
Na imagem, silhueta de criatura etérea, em alusão à
Verso

‘Santa das espancadas’ e mitologias do sertão compõem livro de cearense para inspirar mulheres

Estreia de Dia Bárbara Nobre no gênero romance, “Boca do Mundo” escancara as diferentes violências contra a mulher enquanto conclama a união de todas para combater a dor

Diego Barbosa
17 de Agosto de 2025
Modelo em matéria publicada na Vogue França em 2011 e que gerou polêmica sobre a caracterização sexualidade da criança
Elaine Quinderé

Infância à venda: o preço da adultização infantil

A adultização de crianças começa pela roupa. É mais do que “brincar de se vestir” e usar alguma maquiagem, mas normalizar estéticas que tiram da criança a sua espontaneidade.

Redação
17 de Agosto de 2025
Siará+ reúne dezenas de filme cearenses, de curtas-metragens a lançamentos recentes como 'Mais Pesado É O Céu' (foto), de Petrus Cariry e com Matheus Nachtergaele
Silvero Pereira

Filmes para assistir o Ceará na Siará+

Plataforma de streaming do Governo do Ceará reúne produção cearense, tudo gratuito e prontinho pra gente assistir

Silvero Pereira
17 de Agosto de 2025
Na imagem, registro da exposição sobre Sebastião Salgado na Caixa Cultural Fortaleza
Verso

Sebastião Salgado tem exposição imperdível e gratuita em Fortaleza sobre trabalho e esperança

“Gold – Mina de Ouro Serra Pelada” está em cartaz até novembro na Caixa Cultural e traz 54 registros do renomado fotógrafo

Diego Barbosa
16 de Agosto de 2025
Tábua de comidas para café da manhã, com pães, doces, mel, morangos, presunto e queijos. Ingredientes frescos e uma organização harmônica deixa o efeito visual atratente e convidativo
Ana Karenyna

Grazing food: aprenda a fazer a nova tábua de frios para receber convidados com estilo

A técnica de esparramar comidas em tábua ou mesa é informal e convidativa. Veja como preparar para suas visitas

Ana Karenyna
16 de Agosto de 2025
Imagem da santa
Maria Camila Moura

15 de agosto: uma padroeira e muitos nomes

A figura de Maria está entranhada em nossa cultura

Maria Camila Moura
15 de Agosto de 2025
Festa de Iemanjá na Praia de Iracema em 2019
Verso

Festa de Iemanjá deve reunir 100 mil pessoas em Fortaleza; veja programação e entenda origem da data

Umbandistas e simpatizantes podem participar da celebração e levar oferendas para a Rainha do Mar

Ana Beatriz Caldas
15 de Agosto de 2025