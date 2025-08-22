Estado de saúde de Luis Fernando Verissimo continua grave, segundo boletim médico

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Nesta sexta-feira (22), o boletim médico da instituição detalhou que o estado de saúde dele ainda é grave, mas que ele continua “recebendo todas as medidas de suporte necessárias”.

Internado desde 11 de agosto, o escritor está tratando um quadro de pneumonia que se agravou nas últimas semanas, segundo informações do jornal Globo. O boletim foi assinado por Luiz Antônio Nasi e Guilherme Alcides Flores Soares Rollin.

Verissimo tem Doença de Parkinson e complicações cardíacas. Em 2021, sofreu um AVC. Um ano depois, em 2022, implantou um marcapasso cardíaco.

Quem é Luis Fernando Verissimo?

O cronista nasceu em Porto Alegre, cidade onde mora atualmente. No próximo mês, Verissimo completa 89 anos no próximo mês.

O escritor é autor de mais de 80 livros, entre eles O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e Clube dos Anjos.

Verissimo vive com a esposa, Lúcia, e o filho caçula do casal, Pedro, na casa da família no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O imóvel é o mesmo onde moraram seus pais, o escritor Erico Verissimo e a esposa Mafalda.