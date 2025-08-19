Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Escritor Luis Fernando Veríssimo segue internado na UTI em Porto Alegre

Hospital informou que escritor está em estado grave

Escrito por
e
Verso
Imagem do escritor Luis Fernando Veríssimo
Legenda: Escritor está internado no Hospital Moinhos de Vento
Foto: Divulgação/Abraji/Alice Vergueiro

O escritor Luis Fernando Veríssimo, de 88 anos, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A unidade de saúde detalhou que ele está "recebendo todas as medidas de suporte necessárias”.  

No último domingo (17), o Hospital confirmou a internação, mas declarou que não divulgou a data em que o paciente deu entrada para atendimento “a pedido da família”.

Veja também

teaser image
Verso

Literatura russa para iniciantes: 5 livros para quem deseja entender melhor esse universo

teaser image
Verso

Inventário de memórias: escritora mergulha em lembranças agridoces para retratar avó com Alzheimer

Veríssimo tem Doença de Parkinson e complicações cardíacas. Em 2021, sofreu um AVC, e em 2022 recebeu um marcapasso, no coração.  

Quem é Luis Fernando Veríssimo?

O cronista nasceu em Porto Alegre, cidade onde mora atualmente, e completa 89 anos no próximo mês. Luis Fernando Veríssimo é autor de mais de 80 livros, entre eles O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e Clube dos Anjos.  

Verissimo vive com a esposa, Lúcia, e o filho caçula do casal, Pedro, na casa da família no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O imóvel é o mesmo onde moraram seus pais, o escritor Erico Verissimo e a esposa Mafalda.

Assuntos Relacionados
Imagem do escritor Luis Fernando Veríssimo
Verso

Escritor Luis Fernando Veríssimo segue internado na UTI em Porto Alegre

Hospital informou que escritor está em estado grave

Redação e Agência Brasil
Há 50 minutos
Compositor Michael Sullivan na redação do Sistema Verdes Mares
Verso

Dono de hits 'Me Dê Motivo' e 'Deslizes', Michael Sullivan realiza oficinas gratuitas em Fortaleza

Compositor tem mais de 2 mil composições gravadas

João Lima Neto
18 de Agosto de 2025
Foto de rosto do ator Terence Stamp
Verso

Morre o ator Terence Stamp, que interpretou General Zod de Superman, aos 87 anos

Britânico é reconhecido por fazer vilão na adaptação dos quadrinhos para o cinema e uma mulher trans em Priscilla – A Rainha do Deserto

Redação
17 de Agosto de 2025
Luis Fernando Veríssimo é um homem idoso de cabelos grisalhos e óculos, vestindo camisa social clara, sentado com as mãos cruzadas. Ao fundo, há uma imagem com flores e uma estrutura arquitetônica moderna, provavelmente em um estúdio ou ambiente de entrevista.
Verso

Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de Porto Alegre; estado de saúde é grave

O escritor já passou por um AVC, além de ter laudo de Parkinson e problemas cardíacos

Redação
17 de Agosto de 2025
Na imagem, silhueta de criatura etérea, em alusão à
Verso

‘Santa das espancadas’ e mitologias do sertão compõem livro de cearense para inspirar mulheres

Estreia de Dia Bárbara Nobre no gênero romance, “Boca do Mundo” escancara as diferentes violências contra a mulher enquanto conclama a união de todas para combater a dor

Diego Barbosa
17 de Agosto de 2025
Modelo em matéria publicada na Vogue França em 2011 e que gerou polêmica sobre a caracterização sexualidade da criança
Elaine Quinderé

Infância à venda: o preço da adultização infantil

A adultização de crianças começa pela roupa. É mais do que “brincar de se vestir” e usar alguma maquiagem, mas normalizar estéticas que tiram da criança a sua espontaneidade.

Redação
17 de Agosto de 2025
Siará+ reúne dezenas de filme cearenses, de curtas-metragens a lançamentos recentes como 'Mais Pesado É O Céu' (foto), de Petrus Cariry e com Matheus Nachtergaele
Silvero Pereira

Filmes para assistir o Ceará na Siará+

Plataforma de streaming do Governo do Ceará reúne produção cearense, tudo gratuito e prontinho pra gente assistir

Silvero Pereira
17 de Agosto de 2025
Na imagem, registro da exposição sobre Sebastião Salgado na Caixa Cultural Fortaleza
Verso

Sebastião Salgado tem exposição imperdível e gratuita em Fortaleza sobre trabalho e esperança

“Gold – Mina de Ouro Serra Pelada” está em cartaz até novembro na Caixa Cultural e traz 54 registros do renomado fotógrafo

Diego Barbosa
16 de Agosto de 2025
Tábua de comidas para café da manhã, com pães, doces, mel, morangos, presunto e queijos. Ingredientes frescos e uma organização harmônica deixa o efeito visual atratente e convidativo
Ana Karenyna

Grazing food: aprenda a fazer a nova tábua de frios para receber convidados com estilo

A técnica de esparramar comidas em tábua ou mesa é informal e convidativa. Veja como preparar para suas visitas

Ana Karenyna
16 de Agosto de 2025
Imagem da santa
Maria Camila Moura

15 de agosto: uma padroeira e muitos nomes

A figura de Maria está entranhada em nossa cultura

Maria Camila Moura
15 de Agosto de 2025
Festa de Iemanjá na Praia de Iracema em 2019
Verso

Festa de Iemanjá deve reunir 100 mil pessoas em Fortaleza; veja programação e entenda origem da data

Umbandistas e simpatizantes podem participar da celebração e levar oferendas para a Rainha do Mar

Ana Beatriz Caldas
15 de Agosto de 2025
Imagem do livro Coisas presentes demais para matéria sobre livro Coisas Presentes Demais da Flávia Péret
Verso

Inventário de memórias: escritora mergulha em lembranças agridoces para retratar avó com Alzheimer

Livro “Coisas presentes demais”, lançado pela editora Relicário, é uma homenagem da escritora Flávia Péret à figura da avó

Beatriz Rabelo
14 de Agosto de 2025
Cenas da série Dias Perfeitos, da Globoplay
Mylena Gadelha

'Dias Perfeitos' estreia com diferença crucial em adaptação da obra literária: 'Uma extensão'

Série, adaptada do livro de Raphael Montes, chegou à Globoplay nesta quinta-feira (14)

Mylena Gadelha
14 de Agosto de 2025
Representante do Brasil no Oscar de 2026 será escolhido em setembro pela Academia Brasileira de Cinema
Verso

Filme cearense e obras premiadas em Cannes e Berlim estão no páreo para representar Brasil no Oscar

"A Praia do Fim do Mundo", do cearense Petrus Cariry, é um dos inscritos na disputa para ser representante do País na categoria Melhor Filme Internacional em 2026

João Gabriel Tréz
14 de Agosto de 2025
Espetáculo 'Rita Lee uma autobiografia musical', com Mel Lisboa, terá cinco sessões em Fortaleza
Verso

Mel Lisboa volta a Fortaleza no papel de Rita Lee em novo musical: 'A peça é um fenômeno'

Espetáculo “Rita Lee, uma autobiografia musical” terá cinco sessões com ingressos já esgotados na capital cearense

João Gabriel Tréz
14 de Agosto de 2025
Na imagem, produção de abacaxi temperado na Avenida Beira-Mar de Fortaleza no quiosque André do Coco
Verso

Doce, salgado ou misto e servido na casca, abacaxi temperado vira sensação na Beira-Mar de Fortaleza

De leite condensado à pimenta do reino, combinações inusitadas fazem da fruta artigo cobiçado na orla da Capital e revela potencial do quitute para atrair novos públicos

Diego Barbosa
13 de Agosto de 2025
Escola de Cinema Indígena Jenipapo-Kanindé
João Gabriel Tréz

Escola de cinema indígena do povo Jenipapo-Kanindé retoma atividades no Ceará: 'Ferramenta de luta'

2ª turma da Escola de Cinema Indígena Jenipapo-Kanindé inicia atividades neste mês na Aldeia Encantada, em Aquiraz; experiência começou em 2018

João Gabriel Tréz
12 de Agosto de 2025
Na imagem, registro do programa Baila Comigo, realizado pelo Complexo Estação das Artes
Verso

Festa gratuita anima Centro de Fortaleza com forró pé de serra, bingo e faz a alegria da 3ª idade

Realizado no Complexo Estação das Artes e inspirado nos clubes de dança da cidade, programa“Baila Comigo” celebra dois anos de realização em meio a socialização de idosos e muita história para contar

Diego Barbosa
11 de Agosto de 2025
Show da turnê 'Dominguinho' com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho foi o penúltimo antes do encerramento da casa
Verso

Iguatemi Hall encerra atividades após fim de semana com shows da banda Roupa Nova e ‘Dominguinho’

Casa recebeu mais de 40 apresentações e atingiu a marca de mais 150 mil pessoas em um ano e quatro meses de funcionamento

Redação
10 de Agosto de 2025
Na imagem, o ator Silvero Pereira, novo participante do Dança dos Famosos 2025, quadro do programa Caldeirão do Huck
Silvero Pereira

Por onde a dança vai me levar

Quando faço um apanhado de minha história, percebo que nada chegou até mim sem que eu precisasse entrar em disputa, ainda que meu único adversário fosse eu mesmo

Silvero Pereira
10 de Agosto de 2025