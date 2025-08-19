Escritor Luis Fernando Veríssimo segue internado na UTI em Porto Alegre

O escritor Luis Fernando Veríssimo, de 88 anos, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A unidade de saúde detalhou que ele está "recebendo todas as medidas de suporte necessárias”.

No último domingo (17), o Hospital confirmou a internação, mas declarou que não divulgou a data em que o paciente deu entrada para atendimento “a pedido da família”.

Veríssimo tem Doença de Parkinson e complicações cardíacas. Em 2021, sofreu um AVC, e em 2022 recebeu um marcapasso, no coração.

Quem é Luis Fernando Veríssimo?

O cronista nasceu em Porto Alegre, cidade onde mora atualmente, e completa 89 anos no próximo mês. Luis Fernando Veríssimo é autor de mais de 80 livros, entre eles O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e Clube dos Anjos.

Verissimo vive com a esposa, Lúcia, e o filho caçula do casal, Pedro, na casa da família no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O imóvel é o mesmo onde moraram seus pais, o escritor Erico Verissimo e a esposa Mafalda.