Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de Porto Alegre; estado de saúde é grave

O escritor Luis Fernando Verissimo, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Porto Alegre. Segundo a Folha de S. Paulo, o estado de saúde do autor é considerado grave.

Verissimo tem mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas. Além das obras próprias, escrevia colunas para os jornais "O Estado de S.Paulo", "O Globo" e "Zero Hora". Reconhecido como cronista e romancista, criou personagens marcantes como O Analista de Bagé, A Velhinha de Taubaté, Ed Mort e Família Brasil.

Aos 88 anos, ele enfrenta uma série de complicações de saúde.

Veja também Verso Virginia Woolf: conheça legado e cinco obras da visionária escritora símbolo do feminismo Verso Saiba quem é Eve Babitz, cuja obra chega ao Brasil com segredos da cena underground de Los Angeles dos anos 1970

O escritor sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2021, é diagnosticado com a doença de Parkinson e possui problemas cardíacos. Antes disso, em 2020, passou por uma cirurgia para retirada de um câncer ósseo na mandíbula. Na ocasião, não foi necessário realizar quimioterapia nem radioterapia, mas os resultados positivos foram comprometidos pelo AVC ocorrido no ano seguinte.

Verissimo vive com a esposa, Lúcia, e o filho caçula do casal, Pedro, na casa da família no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O imóvel é o mesmo onde moraram seus pais, o escritor Erico Verissimo e a esposa Mafalda.

No próximo mês de setembro, Verissimo completará 89 anos. Desde o AVC, deixou de escrever e enfrenta dificuldades para se comunicar. Sua fala foi gravemente comprometida e, atualmente, as poucas palavras que pronuncia são em inglês.

“São coisas soltas, yeah, thank you, stop. Não chega a formar uma frase, mas é em inglês”, contou Lúcia, que completou recentemente 81 anos e está casada com o escritor há 61. “De vez em quando, os rapazes que ficam com ele [fisioterapeutas e enfermeiros] dizem também "Stop, No, Thank you, my friend”, relatou.

A comunicação com a família acontece principalmente por meio de gestos e expressões. Em algumas situações, surpreende os parentes pela compreensão do ambiente. Lúcia relatou um episódio em que assistiam a uma entrevista do compositor Paulo César Pinheiro.

Ao ouvir uma frase atribuída a Pixinguinha sobre os efeitos do álcool, Verissimo deu uma gargalhada no momento exato. “Ele entendeu o que o Paulo César estava falando, e vou te dizer mais: poderia até ser uma frase feita por ele”, afirmou.

Apesar das dificuldades, ele mantém hábitos como folhear o jornal Zero Hora todas as manhãs, acompanhar notícias na televisão e assistir a partidas de futebol. “Especialmente jogos do Inter ou quando tem campeonato europeu, aqueles jogos bons”, contou Lúcia.