Cariúcha teria convidado filho de Gugu para estender a noite após festa de João Silva

A noite de quinta-feira (21) foi marcada por romance e descontração na festa promovida por João Silva, filho de Faustão, em São Paulo. O evento, que reuniu amigos e celebridades, acabou rendendo um novo casal do mundo dos famosos: Cariúcha e João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato.

Segundo o portal Léo Dias, após serem flagrados aos beijos, eles já teriam até combinado de passar o fim de semana juntos. De acordo com a apuração, foi a própria Cariúcha quem tomou a iniciativa.

Ao se apresentar para os convidados da festa, a apresentadora percebeu o interesse de João e o chamou para um papo mais reservado em um canto do evento. O clima esquentou, resultando nos beijos, na troca de contatos e no convite para que o herdeiro de Gugu fosse para a casa dela, no Morumbi.

O jovem teria aceitado e ainda combinado de prolongar o encontro durante o fim de semana. A festa, batizada de “Primeira Festa do João”, marcou uma nova fase na vida de João Silva, de 21 anos. Ele, que acaba de estrear um programa próprio no SBT, disse à Quem que a ideia é transformar o evento em uma tradição.

“Eu sou uma pessoa que sempre gostou de receber. Acho que fazer um evento desse pode virar algo anual. Meu pai sempre teve a pizza em casa com os amigos, com a família, com os colegas da classe artística… Eu quero transformar isso em uma tradição também, só que agora com festa”, explicou.