João Silva fala sobre recuperação de Faustão: 'Melhor que o esperado'

O filho de Fausto Silva, João Silva, comentou sobre a recuperação do pai, que está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador passou recentemente por dois transplantes, de fígado e de rim, e, segundo o herdeiro, vem respondendo bem aos tratamentos. “Meu pai está bem, a recuperação está sendo ótima, melhor do que o esperado. E acho que é um dia após o outro. Realmente, na parte da recuperação, a gente tá muito grato”, disse João ao portal Leo Dias.

Faustão foi internado há quase três meses para tratar uma infecção bacteriana aguda que evoluiu para sepse, complicação grave que exigiu cuidados intensivos. Desde então, passou por um rigoroso controle da infecção, além de reabilitação clínica e nutricional para estabilizar o quadro.

O apresentador de 75 anos foi submetido a um transplante de fígado em 6 de agosto e, no dia seguinte, a um retransplante renal, procedimento que já estava planejado há cerca de um ano. Ambos os órgãos foram viabilizados por um único doador.

Na última segunda-feira (18), o hospital divulgou um boletim médico informando que o comunicador já havia recebido alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um apartamento.

“O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional”, informou a nota.