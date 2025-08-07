Faustão está internado desde maio e passou por dois transplantes em agosto, revela boletim médico

O apresentador Faustão está internado desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. A informação foi compartilhada, na noite desta quinta-feira (7), por meio de boletim médico do hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo.

Além disso, o apresentador foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira (6), combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje.

"Durante o período [de internação], passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde", detalhou o boletim.

Ainda de acordo com o informativo da instituição, os transplantes ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Faustão já foi internado outras vezes

Em janeiro deste ano, Faustão foi internado para tratar uma infecção, segundo informações de Luciana Cardoso, esposa do apresentador.

Ele estava em tratamento contra a enfermidade desde o fim de dezembro, mas não foi informado qual tipo de quadro infeccioso.

O apresentador tem passado por problemas de saúde e já foi submetido a dois transplantes entre 2023 e 2024, sendo o primeiro de coração e o segundo de rim.

Em novembro de 2024, o filho do apresentador chegou a atualizar o estado de saúde do pai: "Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo", comentou à época.