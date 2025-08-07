Perfil de Isabel Veloso é banido do Instagram

A influenciadora digital Isabel Veloso, conhecida por compartilhar sua rotina nas redes sociais durante um tratamento contra o câncer, afirmou que teve sua conta oficial banida no Instagram, perfil com mais de 3,3 milhões de seguidores. A desativação da conta gerou comoção entre os fãs da jovem, que decidiu se pronunciar por meio de outro perfil.

Isabel declarou que irá tomar medidas cabíveis para ter a rede social de volta. Segundo ela, ocorreu uma movimentação suspeita em sua conta.

"Eu não sei o porquê disso, ou o que de fato aconteceu... Vamos entrar judicialmente para conseguir recuperar a minha conta oficial que foi desativada pelo @instagram sem NENHUMA explicação. Foi identificado um login estranho na minha conta, de uma pessoa que conheço, e independente do que aconteceu, a justiça será feita", escreveu a influencer em uma conta reserva.

Atualmente, Isabel passa por imunoterapia, procedimento que não faz o cabelo cair, pois "estimula o próprio sistema imunológico a reconhecer e atacar as células cancerígenas".

Em dezembro passado, Isabel foi mãe. O bebê nasceu prematuro por conta do avanço da doença da jovem, e chegou a ficar internado na UTI.

Cuidados paliativos e polêmica

Isabel causou repercussão na mídia após revelar a gravidez do primeiro filho no ano passado, pois ela já compartilhava sua rotina contra o câncer e havia informado que está em cuidados paliativos, pois a doença não tem cura.

A influenciadora chegou dizer que só tinha seis meses de vida. Após a gravidez, ela anunciou que não estava mais em fase terminal e que a doença se encontrava estabilizada, sendo “apenas expectativa médica, não tempo certeiro”. A influenciadora explicou que seu quadro de saúde era tido como "terminal" devido à "previsão de tempo".

O debate sobre a fase terminal do câncer e os cuidados paliativos levantou dúvidas e provocou uma discussão entre os internautas nas redes sociais.

Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células por meio do corpo.