Isabel Veloso vende curso para pessoas com câncer, é criticada e divulga nota se defendendo

A influencer Isabel Veloso ganhou grande repercussão nas redes sociais ao compartilhar seu dia a dia como uma paciente com câncer em cuidados paliativos. Recentemente, ela contou aos seguidores do Instagram que sua doença tinha entrado em remissão. Dias depois, a influenciadora divulgou que estava vendendo um curso para pessoas com câncer.

O curso, que segundo Isabel teria caráter educativo, seria destinado a pessoas com câncer de cólon e seus cuidadores e ministrado por profissionais da área da saúde.

Logo após a divulgação, a influenciadora passou a ser muito criticada na internet. Muita gente interpretou que Isabel estaria tentando ganhar dinheiro de pessoas que estão vulneráveis e em tratamento de uma doença.

'Aulas informativas'

Na quinta-feira (22), a equipe jurídica da influenciadora divulgou uma nota no perfil da influenciadora para se defender.

“Não corresponde à verdade que tenha havido qualquer comercialização de conteúdos dessa natureza. O que ocorreu foi unicamente o compartilhamento de aulas informativas, ministradas por profissional da saúde, voltadas a pacientes com câncer de cólon e seus cuidadores, visando oferecer apoio, informação qualificada e acolhimento. A iniciativa compartilhada possui caráter exclusivamente educativo e solidário, sem qualquer fim lucrativo ou comercial”, diz a nota.

“É lamentável que fatos tão sensíveis sejam distorcidos, contribuindo para a propagação de desinformação. O compromisso permanece com a verdade, com o respeito às pessoas e com a dignidade daqueles que enfrentam a luta contra o câncer”, continuou o comunicado.

Nos comentários, alguns seguidores seguem questionando, já outros defendem Isabel: “O cupom de desconto era para que se o curso não era pago?”, perguntou uma pessoa.

“Isabel é tão perseguida que às vezes fico sem entender que tipo de gente existe nesse planeta”, disse outra. “Eu acredito na Isabel! Ela só quer ajudar e tem pessoas sem fé que não acreditam em milagres”, escreveu mais uma.