Cauã Reymond mostra bastidores de gravação com Usain Bolt em 'Vale Tudo'

O homem mais rápido da história e recordista olímpico Usain Bolt desembarcou no Rio de Janeiro e surpreendeu os fãs ao fazer uma visita à praia no Recreio dos Bandeirantes nesta quinta-feira (7). Além de praticar atividades físicas ao ar livre e curtir a natureza, o ex-atleta veio ao Brasil para uma tarefa especial: gravar uma participação para a novela "Vale Tudo", da TV Globo.

Os atores Cauã Reymond e Ricardo Teodoro aproveitaram para tietar o astro do esporte durante as gravações.

"Olha quem vai dar uma passadinha correndo por 'Vale tudo' com César e Olavo. Usain Bolt é fera em tudo mesmo! Logo logo vai ao ar", escreveu Cauã nas redes sociais.

Já Bolt aproveitou o momento na praia para relaxar e ainda jogou altinha enquanto aguardava a preparação do set de filmagens da novela.

"Estou trabalhando? Vocês acertaram, eu estou", disse ele em post na sua conta no Instagram.

De acordo com informações do jornal O Globo, a cena que vai ao ar nas próximas semanas em 'Vale Tudo' com Bolt mostra os personagens César e Olavo, vividos por Cauã Reymond e Ricardo Teodoro, correndo na orla do Rio de Janeiro quando foram surpreendidos pela celebridade no local.

Usain Bolt é considerado o homem mais rápido do mundo por seu recorde nos 100 m rasos, de 9,58 segundos, alcançado em 2009 e nunca batido por outro atleta até hoje.

Ele conquistou oito medalhas de ouro, em três Jogos Olímpicos, incluindo o realizado no Rio de Janeiro, em 2016. Aposentado das pistas, Bolt é o esportista de atletismo mais bem pago da história, segundo a revista Forbes.